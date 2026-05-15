De rejeições profissionais à fama mundial, biografia narra como Einstein se tornou sinônimo de gênio

Um jovem que não consegue o emprego sonhado precisa trabalhar em um local apenas para pagar as contas. Ainda esperançoso, faz contatos, envia currículos, mas é rejeitado e segue por anos no mesmo trabalho indesejado.

Esse é um dos recortes da vida de Albert Einstein (1879-1955) narrado na biografia Einstein, de Walter Isaacson, lançada em 2007.

A obra reúne documentos e correspondências privadas liberados décadas após a morte do físico teórico alemão. Esse conteúdo ajuda a mostrar o entorno da construção de um cientista que mudou o modo como a humanidade entende a realidade.

Há passagens que narram como era Einstein na escola, os primeiros contatos com a ciência e o círculo de amizades construído no início da vida adulta.

Também há a inquietude de um jovem que não conseguia ser contratado como professor de física, de alguém que passou por relacionamentos conturbados e vivia desconfortável com a fama mundial.

O livro contextualiza a ciência antes e depois de Einstein, como uma forma de inserir a obra do alemão em um contexto de séculos de mudança no pensamento. Isso é feito em uma linguagem acessível a não familiarizados na área.

Há o detalhamento do chamado "ano miraculoso" de 1905, quando o cientista lança trabalhos revolucionários, como a teoria da relatividade restrita e o efeito fotoelétrico.

Também é mostrada a vida do cientista como uma celebridade que participava do debate político global. Religião, filosofia, matemática e imprensa são outros tópicos abordados no trabalho.

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Além disso, há a busca de Einstein por uma "teoria de tudo", ou seja, uma explicação para unir a teoria da relatividade desenvolvida por ele e a então "recém-descoberta" física quântica, área para a qual o próprio cientista contribuiu com suas publicações.

Durante toda a narrativa, o texto narra a trajetória de Einstein em meio a fatos históricos, como as duas guerras mundiais, o nazismo e a Guerra Fria.

É um livro que acerta na forma de contar a vida de um personagem ímpar da humanidade, com destaque para um detalhamento que faz da obra uma referência do gênero biográfico e indispensável aos interessados no cientista alemão.

Capa de "Einstein", de Walter Isaacson. Reprodução / Divulgação

"Einstein", de Walter Isaacson