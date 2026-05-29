A morte é um dia que vale a pena viver. Essa é a ideia que a médica especialista em cuidados paliativos Ana Claudia Quintana Arantes defende no livro que leva esse título.

Um dos pontos centrais da obra é a discussão sobre o valor do tempo e a oportunidade que uma morte anunciada oferece para redimensionar a vida.

A autora destaca que pacientes no fim da vida não têm tempo a perder com o que é superficial; eles buscam a essência e a verdade nos vínculos humanos.

E é nesse ponto que o livro me tocou profundamente. Se eu morresse hoje, eu morreria feliz com a vida que tive ou cheia de arrependimento por não ter vivido do jeito que sempre quis?

Acredito que perdemos muito tempo vivendo como se a vida não fosse acabar: adiando sonhos, planos e metas. Vivemos achando que vamos viver para sempre.

Por isso, acho que esse livro é, na verdade, um manifesto sobre viver com consciência e autenticidade. Nele, Ana Claudia reforça várias vezes que o verdadeiro desperdício não é morrer, mas passar pela vida sem criar vínculos profundos ou sem descobrir o que realmente faz a existência valer a pena.

Assim, quando a morte chegar — porque ela vai chegar —, talvez a gente consiga viver esse momento com dignidade e transformar a partida em um momento de libertação e sentido.

Toda semana, um jornalista do Grupo RBS irá compartilhar na seção O que Estou Lendo a sua paixão por livros por meio de dicas do que estão lendo no momento.

Capa do livro "A Morte É um Dia que Vale a Pena Viver", de Ana Claudia Quintana Arantes. Reprodução / Divulgação

"A Morte É um Dia que Vale a Pena Viver", de Ana Claudia Quintana Arantes