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Coisas estranhas começam a acontecer em uma vida normal: o livro de estreia de Caroline Joanello

Coordenador de Inteligência Digital de GZH Luís Felipe dos Santos indica "Assombrada", uma viagem gostosa e divertida no abismo particular da protagonista

Luís Felipe dos Santos

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