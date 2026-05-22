Coisas estranhas começam a acontecer em uma vida normal: o livro de estreia de Caroline Joanello

Uma pessoa vive a vida de forma absolutamente normal cuidando de idosos, até que coisas muito estranhas começam a acontecer. E se fosse contigo?

Esse é o argumento principal de Assombrada, livro de estreia da escritora Caroline Joanello (Editora Zouk). Liege, personagem dela, é gente como a gente: tem um emprego nada emocionante, gosta de tomar uma cerveja de vez em quando, tem algumas dificuldades de organização e às vezes gira em falso em torno de algumas paranoias meio malucas.

Quer dizer: se é que são mesmo paranoias.

Sim, Liege tem dificuldades de organização, de vida, fica desanimada, se revolta. Só que ela está à beira de um ataque de nervos, ou burnout como se chama por aí, e começa a ver coisas estranhas acontecerem no lugar onde trabalha.

É uma leitura simples, gostosa e divertida, que é mais ou menos como se Saramago encontrasse a enfermeira Mildred Ratched em um cenário de Premonição interpretado pela Fernanda Torres.

No fim, o que Liege procura é o que muitos de nós procuramos: algum sentido em coisas que são totalmente mundanas. E é legal viajar com ela nessa procura, mesmo que essa viagem às vezes acabe nos levando para o abismo particular dela.

Toda semana, um jornalista do Grupo RBS irá compartilhar na seção O que Estou Lendo a sua paixão por livros por meio de dicas do que estão lendo no momento.

Capa do livro "Assombrada", de Caroline Joanello. Reprodução / Divulgação

"Assombrada", de Caroline Joanello