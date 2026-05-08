Biografia destaca relação de Arlindo Cruz com o bairro de Madureira e a resistência negra

"Império e Portela também são de lá." "É caminho de Ogum e Iansã." Madureira, célebre bairro do subúrbio carioca, foi imortalizado em uma canção de Arlindo Cruz. A relação do compositor e cantor com o bairro e outras tantas histórias são narradas na biografia O Sambista Perfeito: Arlindo Cruz, lançada em 2025 pela Malê Editora.

Arlindo Cruz, que morreu aos 66 anos, pouco antes da publicação de sua biografia, deixou um legado de mais de 800 composições. Algumas das músicas mais conhecidas, reconhecidas, tocadas e cantadas nas rodas de samba pelo Brasil têm a assinatura deste cantor que fez parcerias com nomes como Mauro Diniz, Sombrinha, Beth Carvalho e com os baluartes do Fundo de Quintal.

O título da biografia faz referência à canção Sambista Perfeito, de autoria de Arlindo e Nei Lopes. O livro é assinado por Marcos Salles, jornalista, escritor, produtor e roteirista, e tem curadoria da família Cruz.

A obra narra a história da vida de Arlindo, a relação dele com o subúrbio carioca, a infância no bairro de Piedade e a relação muito próxima que ele tinha com as escolas de samba, em especial com a sua grande paixão, o Império Serrano.

O Sambista Perfeito mostra a figura de Arlindo para além daquilo que o grande público já conhece — a carreira de sucesso e a importância para o cenário musical brasileiro. É uma obra que ajuda a entender de que forma a história de Arlindo está intimamente ligada com a questão da resistência negra no Brasil, o protagonismo de mulheres em sua vida e a generosidade por meio das grandes parcerias que estabeleceu.

A biografia de Arlindo Cruz precisa ser lida e reconhecida como uma grande celebração da obra e da vida deste artista que nos ensinou que, acima de tudo, o show tem que continuar.

Toda semana, um jornalista do Grupo RBS irá compartilhar na seção O que Estou Lendo a sua paixão por livros por meio de dicas do que estão lendo no momento.

Capa de "O Sambista Perfeito: Arlindo Cruz", de Marcos Salles. Reprodução / Divulgação

"O Sambista Perfeito: Arlindo Cruz", de Marcos Salles