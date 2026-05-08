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Biografia destaca relação de Arlindo Cruz com o bairro de Madureira e a resistência negra

Editora Luci Athaide indica "O Sambista Perfeito", de Marcos Salles, que conta a trajetória de um dos maiores artistas do Brasil

Lucilene Athaide

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