Amazon encerra suporte para versões antigas do Kindle; veja se o seu está na lista

Versões sem suporte do Kindle ainda poderão ser utilizadas para leitura de livros que foram baixados antes de 20 de maio. Divulgação / Amazon

A Amazon irá encerrar, a partir desta quarta-feira (20), o suporte para versões do Kindle lançadas em 2012 ou antes. Com isso, alguns modelos deixarão de acessar a Kindle Store. O aviso foi enviado aos usuários do leitor digital no início de abril.

Na prática, os aparelhos afetados não poderão mais comprar, emprestar ou baixar livros, nem registrar dispositivos em contas da Amazon.

Além disso, esses Kindles deixarão de funcionar caso sejam desvinculados da conta da Amazon ou restaurados para os padrões de fábrica.

O que muda?

As versões sem suporte ainda poderão ser usados para leitura de livros baixados antes de 20 de maio, desde que permaneçam registrados na conta e não sejam restaurados.

Também será possível transferir documentos para os aparelhos antigos por meio de cabos USB e acessar a biblioteca pelo aplicativo Kindle, disponível para Android, iPhone (iOS), Mac, PC e navegador.

A substituição de dispositivos antigos é comum no setor de tecnologia, geralmente por questões de custo e segurança. A Amazon afirmou que manteve suporte aos aparelhos por mais de 14 anos, mas disse que isso não poderia continuar indefinidamente, já que "a tecnologia evoluiu muito nesse período", segundo um porta-voz da empresa.

Quais versões do Kindle não vão mais ser atualizadas

Kindle de 1ª geração (2007)

Kindle de 2ª geração (2009)

Kindle DX (2009)

Kindle DX Graphite (2010)

Kindle Keyboard (3ª geração) (2010)

Kindle 4 (2011)

Kindle Touch (2011)

Kindle 5 (2012)

Kindle Paperwhite (1ª geração) (2012)

Kindle Fire de 1ª geração (2011)

Kindle Fire de 2ª geração (2012)

Kindle Fire HD 7 (2012)

Kindle Fire HD 8.9 (2012)

Reclamações de consumidores

A implementação da medida desagradou alguns usuários do Kindle, que reclamaram da decisão nas redes sociais. Muitas reclamações citam que é "inaceitável" que donos das versões antigas do dispositivo precisem trocar de aparelho para continuar acessando os serviços da Amazon.

A empresa afirmou que oferece 20% de desconto na compra de novos modelos, além de US$ 20 em créditos para e-books. Ainda assim, muitos consumidores resistem à troca por causa do preço:

"A Amazon não troca meu Kindle e só dá voucher como que eu vou comprar um Kindle que está quase mil reais sendo que o meu foi 600 e pouco e só tem dois anos? Meu Deus", comentou uma internauta (veja alguns comentários abaixo).