"Três", de Valérie Perrin, combina retrato sensível de amizade com um mistério que conecta passado e presente

Um trio de amigos inseparáveis na juventude, um carro encontrado no fundo de um lago 30 anos depois e uma narradora misteriosa. No romance Três, a escritora francesa Valérie Perrin convida o leitor a mergulhar na amizade entre Étienne, Adrien e Nina.

Eles se conhecem ainda na escola e se tornam inseparáveis, dividindo as descobertas da infância e da adolescência, até que o tempo traz dilemas que transformam essa união em algo mais complexo.

A narrativa é construída com idas e vindas no tempo, revelando aos poucos o que levou ao afastamento dos amigos, que no presente, já adultos, não se falam mais.

O mistério principal surge quando um carro é encontrado submerso na cidade onde cresceram. Esse fato levanta dúvidas sobre uma possível conexão entre o passado dos personagens e a investigação.

Quem apura o caso é uma jornalista que compartilha muitos detalhes sobre os três, mas deixa em aberto seu próprio papel na história e onde estava naqueles momentos do passado. O leitor é conduzido por esses mistérios ao mesmo tempo em que acompanha a trajetória dos amigos em diferentes fases da vida, marcada pela cumplicidade e pelos dilemas de cada período.

Embora traga elementos de suspense, Três vai além do mistério. Perrin constrói um retrato sensível sobre amizade, amadurecimento e a complexidade das relações.

Com 528 páginas, a obra divide opiniões: para alguns, o ritmo pode parecer um pouco arrastado; para outros, vai ser impossível largar a leitura até chegar ao final.

Toda semana, um jornalista do Grupo RBS irá compartilhar na seção O que Estou Lendo a sua paixão por livros por meio de dicas do que estão lendo no momento.

Capa do romance "Três", de Valérie Perrin. Reprodução / Divulgação

"Três", de Valérie Perrin