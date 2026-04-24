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Em livro que virou best-seller, "antropólogo do luxo" olha para a desigualdade brasileira a partir das elites

Obra de 2025 ficou entre as mais vendidas no país ao misturar relatos do pesquisador Michel Alcoforado com dados de pesquisas

Gabriela Plentz

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