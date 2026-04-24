Em livro que virou best-seller, "antropólogo do luxo" olha para a desigualdade brasileira a partir das elites

No Brasil, ninguém se considera rico. Essa é uma das reflexões que guiam o livro Coisa de Rico — A Vida dos Endinheirados Brasileiros (Todavia), do antropólogo Michel Alcoforado. Publicada em agosto do ano passado, a obra figurou entre as mais vendidas no país nos últimos meses.

Para exemplificar essa frase, o autor cita um relatório da Oxfam, uma organização internacional voltada para o combate da pobreza e da desigualdade social, que apontou que 70% dos brasileiros se consideram de classe média baixa ou pobre, 29% acreditam fazer parte das camadas médias ou médias altas e 0% se diz rico (as porcentagens não somam 100% devido a arredondamentos).

Ao contrário do que o título pode sugerir, o livro não procura dar dicas de etiqueta ou falar sobre quais são as marcas de luxo. Alcoforado busca revelar os códigos sociais que definem quem faz parte das elites brasileiras.

Para isso, ele cruza experiências pessoais na trajetória de se tornar o "antropólogo do luxo", em contato com as camadas mais ricas, com relatos de entrevistas e dados de pesquisas — como o de que quem ganha acima de R$ 28 mil já faz parte do 1% mais rico do Brasil.

O autor ainda classifica os tipos de ricos brasileiros e compara com as elites de outros países, como Estados Unidos e França.

Para Alcoforado, no Brasil, a riqueza se comunica a partir das tais "coisas de rico": viagens, corpo, consumo e estilo de vida.

O antropólogo ainda aponta uma contradição brasileira: ninguém se diz rico, mas todos buscam parecer mais ricos. Ao olhar para o topo da pirâmide, Coisa de Rico oferece uma leitura original sobre desigualdade no país.

Toda semana, um jornalista do Grupo RBS irá compartilhar na seção O que Estou Lendo a sua paixão por livros por meio de dicas do que estão lendo no momento.

Capa do livro "Coisa de Rico", de Michel Alcoforado. Reprodução / Divulgação

"Coisa de Rico", de Michel Alcoforado