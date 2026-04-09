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"O Livro dos Leitores Imaginários"
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"Como uma oração literária": escritor gaúcho transforma a perda do irmão em literatura

Rodrigo Breunig lança a obra nesta quinta-feira, em Porto Alegre, e no dia 25 de abril em Santa Cruz do Sul, sua cidade natal

Carlos Redel

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