Com recente adaptação para o cinema, "Frankenstein" segue atual e vale a leitura

Os clássicos são clássicos por um motivo. São obras atemporais, como Frankenstein, de 1818, que tem muitos paralelos com os dias de hoje, mesmo escrita há mais de 200 anos.

O romance gótico de Mary Shelley ganhou uma recente adaptação para o cinema, do diretor Guillermo del Toro, que concorreu ao Oscar de melhor filme em 2026 e conquistou três estatuetas: direção de arte, maquiagem e cabelo, e figurino.

Para quem gostou do premiado filme ou pretende assisti-lo, o livro também é uma boa pedida. A história tem dois principais personagens, que são os narradores: criador e criatura. Na obra, o leitor acompanha Victor Frankenstein, um cientista obcecado em desvendar o segredo da vida.

Depois de muitos experimentos e pesquisa, ele é bem-sucedido: consegue criar um ser vivo a partir de partes de corpos humanos reunidas. Contudo, Frankenstein fica horrorizado com o resultado e abandona sua criação.

Rejeitada por seu criador e excluída da sociedade por conta de sua aparência pavorosa, a criatura fica triste e solitária. À medida que sofre com a crueldade das pessoas, o personagem acaba ficando mais amargo e desenvolvendo um desejo de vingança. No final, o criador sofre as consequências disso, e boa parte da trama já é conhecida.

Apesar de o romance explorar aspectos sobrenaturais e ficção científica, é possível conectar a história com questões atuais que nossa sociedade enfrenta. Victor Frankenstein representa o estereótipo do cientista obcecado, que deixa a ambição tomar conta e ignora os limites éticos e as consequências de sua criação.

A narrativa reflete o medo de que a tecnologia se torne um monstro incontrolável, fazendo uma crítica à falta de regulação do desenvolvimento tecnológico. O romance se passa no contexto da Revolução Industrial, período de constante dualidade entre a evolução científica acelerada, de um lado, e o receio de ultrapassar os limites da natureza, do outro.

Essa tensão da época remete muito às discussões atuais sobre uso ético da inteligência artificial. O debate traz à tona a necessidade de responsabilização das big techs por trás dessas plataformas.

E o interessante é que a obra surgiu a partir de um desafio entre amigos escritores, que decidiram escrever histórias de terror para passar o tempo e ver quem criava a história mais promissora. Foi assim a origem de Frankenstein, que suscita reflexões valiosas.

Toda semana, um jornalista do Grupo RBS irá compartilhar na seção O que Estou Lendo a sua paixão por livros por meio de dicas do que estão lendo no momento.

"Frankenstein", de Mary Shelley