Livros

Obituário
Notícia

Aos 53 anos, morre o livreiro Antônio Marcos Medeiros, incentivador e "guardião da literatura" em Santa Maria

Proprietário do Sebo Camobi, ele incentivou o acesso à leitura e participou de eventos literários 

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS