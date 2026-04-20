Aos 53 anos, morre o livreiro Antônio Marcos Medeiros, incentivador e "guardião da literatura" em Santa Maria

Antônio Marcos Medeiros era proprietário do Sebo Camobi, espaço dedicado à difusão da leitura em Santa Maria. Redes Sociais / Reprodução

Conhecido por incentivar a leitura e difundir o acesso a livros em Santa Maria, na Região Central, o livreiro Antônio Marcos Guilhermano de Medeiros morreu na noite deste domingo (19), aos 53 anos. A causa da morte não foi divulgada.

Proprietário do Sebo Camobi, ele se tornou uma referência local ao reunir, em um mesmo espaço, obras novas e usadas a preços acessíveis.

Fundado em 2014, o Sebo Camobi nasceu com a proposta de aproximar leitores de diferentes idades da literatura, oferecendo desde clássicos até títulos raros. Localizado na zona leste de Santa Maria, o espaço também conta com gibis, revistas e discos de vinil, consolidando-se como ponto de encontro para apreciadores da cultura. Em razão do luto, as atividades do Sebo Camobi estão suspensas até quarta-feira, dia 22.

Ao longo dos anos, Medeiros participou de eventos culturais e literários na cidade, como a Feira do Livro, além de iniciativas voltadas à valorização da leitura e de autores locais. Sua atuação contribuiu para fortalecer a cena cultural e ampliar o acesso ao livro na região.

Repercussão e despedida

A Editora da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) lamentou a morte. Em nota, destacou o papel do livreiro na promoção da literatura. "Antônio foi um verdadeiro guardião da literatura e incentivador da leitura", afirmou a instituição.

A notícia da morte gerou comoção entre clientes, amigos e leitores, com dezenas de manifestações nas redes sociais destacando sua dedicação ao sebo e à cultura.