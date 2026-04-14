Amazon vai encerrar suporte de versões antigas do Kindle; veja se o seu está na lista

Versões sem suporte do Kindle ainda poderão ser utilizadas para leitura de livros que foram baixados antes de 20 de maio ptnphotof / stock.adobe.com

A Amazon irá encerrar o suporte para versões do Kindle lançadas em 2012 ou antes a partir de 20 de maio. Os usuários do leitor digital foram avisados na última quinta-feira (9) de que certos modelos não vão mais conseguir acessar a Kindle Store.

Na prática, isso significa que usuários não poderão mais comprar, emprestar ou baixar livros, nem registrar dispositivos em contas da Amazon.

Além disso, os dispositivos afetados não poderão ser mais usados caso tenham seus registros cancelados da conta da Amazon ou se forem restaurados aos padrões de fábrica.

Especificações

As versões sem suporte do Kindle ainda poderão ser utilizadas para leitura de livros baixados antes de 20 de maio, desde que não tenham o registro cancelado e não sejam restaurados.

Usuários também poderão seguir transferindo documentos para os leitores digitais antigos por meio de cabos USB e acessar suas bibliotecas mais recentes do leitor pelo aplicativo, que está disponível para download em Android, iPhone (iOS), Mac e PC, e na versão do dispositivo para navegador.

Quais versões do Kindle não vão mais ser atualizadas

Kindle de 1ª geração (2007)

Kindle de 2ª geração (2009)

Kindle DX (2009)

Kindle DX Graphite (2010)

Kindle Keyboard (3ª geração) (2010)

Kindle 4 (2011)

Kindle Touch (2011)

Kindle 5 (2012)

Kindle Paperwhite (1ª geração) (2012)

Kindle Fire de 1ª geração (2011)

Kindle Fire de 2ª geração (2012)

Kindle Fire HD 7 (2012)

Kindle Fire HD 8.9 (2012)