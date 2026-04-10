"A Outra" é um thriller psicológico que faz o leitor duvidar de todos os personagens

A proposta de A Outra, de Mary Kubica, é clara: um thriller psicológico que faz o leitor duvidar de todos — e o livro cumpre bem esse papel.

A história acompanha Sadie e Will, que se mudam para uma ilha isolada no Maine, no nordeste dos Estados Unidos, após a morte da irmã dele. Eles passam a viver na casa dela e assumem a guarda da sobrinha, Imogen. O que deveria ser um recomeço tranquilo logo se transforma em tensão quando uma vizinha é assassinada — e, mesmo sem conhecê-la, Sadie passa a ser vista como suspeita.

O início é mais lento, sem grandes acontecimentos, mas a leitura prende pelas perguntas que surgem. A narrativa alterna entre três pontos de vista: Sadie; Camille, amante de Will, movida por obsessão; e Mouse, uma criança que vive uma realidade difícil.

O que move a trama é justamente o questionamento sobre qual é a relação entre essas três personagens e o que isso tem a ver com o crime. Ao mesmo tempo, acompanhamos a dinâmica familiar de Sadie, marcada por desconfianças em relação ao marido, falhas de comunicação com o filho e a dificuldade de lidar com a rebelde Imogen.

Esses conflitos deixam a história mais densa e aumentam a sensação de que algo está sempre fora do lugar. Mesmo criando várias teorias ao longo da leitura, ainda assim fui surpreendida.

É um livro curto, envolvente e fácil de ler. Apesar do começo mais arrastado, compensa pela construção do suspense e pela capacidade de manter o leitor em dúvida até o último capitulo.

Toda semana, um jornalista do Grupo RBS irá compartilhar na seção O que Estou Lendo a sua paixão por livros por meio de dicas do que estão lendo no momento.

Capa do livro "A Outra", de Mary Kubica. Reprodução / Divulgação

"A Outra", de Mary Kubica