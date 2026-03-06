Livros

O que Estou Lendo
Opinião

"Os Detetives Selvagens" é uma carta de amor do escritor chileno Roberto Bolaño a sua geração

Cultuado romance de 1998 sobre a saga de dois poetas é a indicação do repórter William Mansque

William Mansque

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS