Morre o escritor Alfredo Bryce Echenique, aos 87 anos

O escritor peruano Alfredo Bryce Echenique, uma das figuras mais importantes da narrativa hispano-americana, morreu aos 87 anos, segundo anunciado nesta terça-feira (10) pela Casa da Literatura Peruana.
Autor de Um Mundo para Julius e Não Me Espere em Abril, entre outros títulos, ele recebeu inúmeros prêmios ao longo de sua carreira. Era considerado o narrador peruano vivo mais bem-sucedido após o prêmio Nobel Mario Vargas Llosa, que morreu em abril do ano passado.
"Lamentamos a partida de (...) Alfredo Bryce Echenique (1939-2026), uma das vozes mais representativas da literatura peruana contemporânea", declarou a instituição ligada ao governo.
Seu último livro, publicado em 2001, foi a autobiografia Permiso para retirarme, o terceiro volume de suas chamadas Antimemórias, uma referência ao escritor francês André Malraux.
A Cátedra Vargas Llosa, com sede em Madri, também lamentou seu falecimento e classificou como uma das penas "mais singulares e cativantes" do cenário cultural hispano-americano.
Em uma entrevista em 2009, o escritor declarou ter, desde criança, uma enorme facilidade para inventar episódios e se definiu como um "contador de histórias".
Bryce Echenique nasceu em 19 de fevereiro de 1939 em Lima e, nos últimos anos, vivia afastado da atenção pública. Voltou ao Peru no início do século XXI, depois de viver mais de cinco décadas na Europa, principalmente na Espanha e França, onde foi professor universitário em Paris e Montpellier.