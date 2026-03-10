Morre o escritor Alfredo Bryce Echenique, aos 87 anos

Bryce é autor dos clássicos "Um Mundo para Julius" e "Não Me Espere em Abril". EITAN ABRAMOVICH / AFP

O escritor peruano Alfredo Bryce Echenique, uma das figuras mais importantes da narrativa hispano-americana, morreu aos 87 anos, segundo anunciado nesta terça-feira (10) pela Casa da Literatura Peruana.

Autor de Um Mundo para Julius e Não Me Espere em Abril, entre outros títulos, ele recebeu inúmeros prêmios ao longo de sua carreira. Era considerado o narrador peruano vivo mais bem-sucedido após o prêmio Nobel Mario Vargas Llosa, que morreu em abril do ano passado.

"Lamentamos a partida de (...) Alfredo Bryce Echenique (1939-2026), uma das vozes mais representativas da literatura peruana contemporânea", declarou a instituição ligada ao governo.

Seu último livro, publicado em 2001, foi a autobiografia Permiso para retirarme, o terceiro volume de suas chamadas Antimemórias, uma referência ao escritor francês André Malraux.

A Cátedra Vargas Llosa, com sede em Madri, também lamentou seu falecimento e classificou como uma das penas "mais singulares e cativantes" do cenário cultural hispano-americano.

Em uma entrevista em 2009, o escritor declarou ter, desde criança, uma enorme facilidade para inventar episódios e se definiu como um "contador de histórias".