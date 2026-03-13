Conheça o livro de suspense de autor japonês misterioso que virou best-seller mundial

A inusitada combinação entre arquitetura, ocultismo e thriller policial é a base de Casas Estranhas, sucesso japonês que chegou ao Brasil em 2025 após ser traduzido para quase 30 países e atingir a marca de 1,8 milhão de exemplares vendidos no mundo.

E tão estranha quanto essa mistura é a figura do seu autor, o youtuber Uketsu, um personagem misterioso que esconde a sua identidade sob uma roupa preta e uma máscara branca de papel machê.

A história de Casas Estranhas convida o leitor a participar da investigação que parte de um cômodo misterioso escondido em uma casa de um bairro residencial tranquilo de Tóquio. Os potenciais compradores acionam um especialista em ocultismo e um arquiteto para tentarem compreender o que está por trás de tal espaço.

A investigação inclui a análise da planta baixa da casa, cujos desenhos estão presentes no livro, recurso que torna a compreensão da trama e a busca pela solução do mistério ainda mais interessantes.

Casas Estranhas é recomendado aos fãs do suspense e do terror sutil dos roteiros mais modernos do cinema japonês e sul-coreano, mas que, ao mesmo tempo, reverenciam a escola clássica de Agatha Christie e Stephen King.

Em meio ao sucesso da fórmula, Uketsu já lançou Casas Estranhas 2: O Mistério das Onze Plantas Baixas, que chegou ao Brasil em outubro de 2025. Uma sequência que explora a estranha relação entre outros imóveis incomuns do Japão.

Toda semana, um jornalista do Grupo RBS irá compartilhar na seção O que Estou Lendo a sua paixão por livros por meio de dicas do que estão lendo no momento.

Capa do romance "Casas Estranhas, Vol. 1", de Uketsu. Reprodução / Divulgação

"Casas Estranhas, Vol. 1", de Uketsu