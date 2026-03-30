Modernização urbana: quadrinhos resgatam história e desafios da construção do Viaduto Otávio Rocha

Ilustração sobre a construção do viaduto. Ana Luiza Koehler / Veneta/Divulgação

Após três anos de obras, a revitalização do Viaduto Otávio Rocha — um dos marcos arquitetônicos e históricos mais conhecidos de Porto Alegre — está concluída. O serviço começou no fim de 2022, passou por atrasos e precisou de ampliações nos prazos.

O histórico de obras do viaduto, no entanto, começou ainda no início do século passado. A construção foi contratada em dezembro de 1928 pelo Intendente Alberto Bins. O término ocorreu em 1932, depois de atrasos e fases de paralisações dos trabalhos.

Em Viaduto (Editora Veneta, 2023), a artista e pesquisadora Ana Luiza Koehler, 48 anos, conta essa história da construção da elevada sobre a Avenida Borges de Medeiros em quadrinhos. A ilustradora aliou pesquisa histórica com quatro personagens de ficção que já haviam aparecido em sua obra anterior — Beco do Rosário (Editora Veneta, 2020).

— No quadrinho do Viaduto, (a ideia) foi mostrar para as pessoas que a Porto Alegre que a gente vê hoje nem sempre esteve ali. Ela foi se modificando e foi sendo alvo de políticas públicas que, infelizmente, ainda são muito pautadas na vontade dos grandes interesses econômicos — afirma Ana Luiza, que tem formação em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

Conforme a autora, onde hoje fica a Borges de Medeiros antes existia um dos becos mais mal-afamados da Capital — o Beco do Poço. Então, a construção trouxe uma "cara nova" para Porto Alegre e foi um marco muito importante da modificação da paisagem da cidade. Ana Luiza conta que trabalhou na HQ de 2021 até 2023:

— (Viaduto) foi uma sequência natural de Beco do Rosário. Realmente, o quadrinho é uma sequência e conta a história dos personagens de Beco do Rosário frente a essa grande modificação da paisagem urbana que foi a abertura da Avenida Borges de Medeiros e a construção do viaduto. Foi a grande obra da modernidade urbana de Porto Alegre daquela época.

A história de Viaduto começa com as sirenes anunciando as explosões com dinamite e como essas ocasiões causavam transtornos para os moradores das imediações. No decorrer do enredo, a ilustradora apresenta desenhos de como o local começa a transformar-se. Em um trecho é possível ver vagões e carrocerias de bondes carregados de pedras para testar a capacidade de sustentação da elevada.

— A construção da avenida, que começou na década de 1920, levou muito tempo e teve falta de orçamento. Foi muito custosa. Não tinha tecnologia de desaterrar um morro de 13 metros de altura até a Duque de Caxias. Foi uma obra muito problemática e causou muitos transtornos. Tinha desníveis de três metros entre as ruas, as pessoas precisavam subir escadas e tinha muita lama — relata Ana Luiza.

Mesmo após a conclusão do viaduto, faltaram recursos para abrir a avenida até o Porto. Em 1935, com contribuição volumosa do Banco Pfeiffer, as obras foram parcialmente concluídas, da Rua Coronel Genuíno até a Rua dos Andradas. A inauguração oficial do viaduto e da via ocorreu durante os festejos da comemoração do centenário da Revolução Farroupilha.

Na época de sua construção, a obra do viaduto não foi vista apenas como um embelezamento da cidade. Tinha papel de integração municipal, ligando o Centro Histórico com a Zona Sul.

A ilustradora, que já trabalha na criação da próxima HQ — a trama se passará na Porto Alegre durante o Estado Novo (1937-1945) —, conta o que achou mais interessante do processo de descoberta da história do viaduto.

— Essa coisa da testagem dele, eu achei muito legal. Foi feita com a tecnologia da época. Construíram trilhos ali em cima para colocar essas carrocerias de bonde cheias de pedras (para testar se a estrutura suportaria o peso dos bondes cheios). Hoje, a gente consideraria uma coisa bem primitiva. Esse cuidado com essa grande mudança — afirma.