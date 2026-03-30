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Revitalização concluída
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Modernização urbana: quadrinhos resgatam história e desafios da construção do Viaduto Otávio Rocha

Obra da estrutura, que ocorreu entre 1928 e 1932 em Porto Alegre, foi retratada pela ilustradora Ana Luiza Koehler em HQ

André Malinoski

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