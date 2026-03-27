Livro de Alba de Céspedes revelou nova maneira de olhar para a luta das mulheres

Numa época em que as questões femininas recém começavam a fervilhar em forma de arte e liberdade de pensamento, Alba de Céspedes (1911-1997) revelava ao mundo da escrita uma nova maneira de atentar para a luta das mulheres.

De família cubana radicada na Itália, a escritora fez de sua obra um retrato dos anseios femininos ainda no século 20.

Em Na Voz Dela, de 1949, a autora escolhe o tom confessional em primeira pessoa para contar a história de Alessandra Corteggiani, uma jovem nascida e criada em Roma, à sombra do irmão morto, Alessandro.

O monólogo narra a vida dela desde a infância, quando a figura da mãe, Eleonora, é fundamental para o seu reconhecimento enquanto um ser que sente e tem vontade (e direito) de viver.

Mas um acontecimento familiar muda os rumos da trama, levando a protagonista a outro entendimento da vida e das suas possibilidades enquanto mulher.

Na fase adulta, Alessandra se envolve com Francesco, um professor antifascista que a leva a ainda outros caminhos sobre anseios pessoais e busca por libertação.

Luta feminina

Ao longo de 464 páginas, o livro é um relato de vida sensível e conflitante, sempre em torno das ambições femininas, da busca por ser vista e ouvida e do olhar aos próprios desejos.

Na Voz Dela combina o desabafo confessional da protagonista com o contexto da Segunda Guerra e o mal-estar social que se instaura a partir dela. São relatos que demonstram a luta feminina por reconhecimento, escuta e uma tentativa de se fazer entender mesmo na incomunicabilidade da guerra.

Leitura ainda atual

Apesar do deslocamento da época, temas como feminismo, solidariedade entre mulheres, violência de gênero e silenciamento são muito presentes na obra — ainda que assim não nomeados por Alba e pelo momento histórico —, tornando a leitura absolutamente atual.

Em 1952, a escritora voltou a utilizar o tom de relato interior em Caderno Proibido, outro hit literário e um marco para a literatura feita por mulheres.

Toda semana, um jornalista do Grupo RBS irá compartilhar na seção O que Estou Lendo a sua paixão por livros por meio de dicas do que estão lendo no momento.

Capa do livro "Na Voz Dela", de Alba de Céspedes. Reprodução / Divulgação

"Na Voz Dela", de Alba de Céspedes