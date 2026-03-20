Adaptado para o cinema, "Devoradores de Estrelas" coloca o leitor como aliado em missão para salvar a Terra

Um astronauta acorda em uma nave espacial em outra galáxia, sem lembrar como foi parar ali e descobrindo que é o único sobrevivente de uma missão crucial para salvar a Terra de uma ameaça cósmica que está consumindo a energia do Sol — o que pode acabar com a humanidade. Seu tempo é curto, mas ele sequer se lembra do próprio nome.

Essa é a premissa de Devoradores de Estrelas, romance de 2021 escrito por Andy Weir que acaba de ser adaptado para o cinema em longa-metragem homônimo com Ryan Gosling (Barbie, Blade Runner 2049) no papel principal e direção de Phil Lord e Christopher Miller (Anjos da Lei).

O filme está em cartaz nos cinemas nacionais e é uma boa pedida para quem é apaixonado pelo espaço, assim como o autor.

O livro consiste em uma ficção científica cheia de mistérios e, ao mesmo tempo, bem-humorada, como se fosse um diário do protagonista Ryland Grace.

Esse recurso faz com que o leitor embarque junto com o personagem na montagem de um quebra-cabeças formado por fragmentos de sua memória. A partir de cada uma dessas peças, a missão de Grace, a 12 anos-luz de distância da Terra, vai se tornando mais clara. E mais complexa.

Com ritmo intenso, Devoradores de Estrelas nunca fica cansativo e a cada nova descoberta — seja no presente, dentro da espaçonave, ou em flashbacks, na Terra — a narrativa se torna mais interessante e o senso de urgência aumenta.

Em um momento crucial, um aliado inusitado se junta à história, que ganha uma belíssima mensagem de amizade que supera as diferenças, seja de linguagem, seja física, desenrolando-se em um desfecho emocionante. Sério, o personagem Rocky é adorável.

Entusiasta do espaço sideral, Weir, que também é autor do best-seller Perdido em Marte, mostra novamente seu talento ao abordar como o ser humano é dotado de uma grande capacidade de aceitar o anormal e transformá-lo em normal.

Toda semana, um jornalista do Grupo RBS irá compartilhar na seção O que Estou Lendo a sua paixão por livros por meio de dicas do que estão lendo no momento.

Capa de "Devoradores de Estrelas", de Andy Weir. Reprodução / Divulgação

"Devoradores de Estrelas", de Andy Weir