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Adaptado para o cinema, "Devoradores de Estrelas" coloca o leitor como aliado em missão para salvar a Terra

Repórter Carlos Redel indica ficção científica de Andy Weir que une amor pela ciência com bonita história de amizade

Carlos Redel

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