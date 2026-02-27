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"Todos os Homens do Rei" é considerado o maior romance político norte-americano

Repórter Fábio Schaffner indica clássico de Robert Penn Warren que inspirou longa-metragem oscarizado

Fábio Schaffner

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