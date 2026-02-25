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30 anos sem Caio
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"Só penso em ir embora daqui": por que Caio Fernando Abreu tinha relação de amor e ódio com Porto Alegre

Escritor morto há 30 anos fazia críticas à Capital, mas a retratou em sua obra e frequentou seus lugares alternativos

William Mansque

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