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Apesar de reservas com a cidade, Caio Fernando Abreu homenageou Porto Alegre em seus textos. Adriana Franciosi / Agencia RBS

"NÃO AGUENTO MAIS!!!" Era com angústia e letras garrafais que o jovem Caio Fernando Abreu descrevia em carta seus primeiros momentos vivendo em Porto Alegre. Com o tempo, a estadia se tornaria mais suportável. Ao longo de seus 47 anos de vida, porém, essa relação com a cidade foi marcada por amor e ódio.

Caio viveu um terço de sua vida na capital gaúcha, entre idas e vindas. Foi onde se despediu do mundo, há exatos 30 anos: 25 de fevereiro de 1996, em decorrência de complicações do HIV. Em Porto Alegre, viveu seus últimos anos. É onde o escritor está enterrado, no Cemitério Ecumênico João XXIII.

Caio redescoberto

Porto Alegre foi cenário de histórias de Caio. Aliás, histórias que ganharam projeção nacional e internacional: foi um dos maiores escritores de sua geração.

Prolífico, escreveu romances, contos, poemas, peças teatrais, artigos, críticas e outros formatos. Destacava-se por sua linguagem intensa, inquieta, caótica e dotada de um humor ácido, abordando temas como solidão, amor, sexualidade e angústias. Não tinha pudor de abordar dramas pessoais, como fez quando passou a relatar a convivência com a aids.

Entre suas principais publicações, estão O Ovo Apunhalado (1975), Morangos Mofados (1982), Os Dragões Não Conhecem o Paraíso (1988) e Ovelhas Negras (1995).

Depois de sua morte, a obra de Caio foi objeto de pesquisas acadêmicas, passou por republicações e foi redescoberta na internet durante os anos 2000, com constantes tributos ao escritor — às vezes, creditavam-lhe frases que nem eram de sua autoria. Seu legado literário ganhou uma nova dimensão nas últimas décadas.

Caio em frente a sua casa no Menino Deus, em Porto Alegre, em 1995. Adriana Franciosi / Agencia RBS

"Só penso em ir embora daqui", escreveu

Antes de tudo, o ponto de partida foi Porto Alegre. Caio nasceu em Santiago, na região central do Rio Grande do Sul, em 12 de setembro de 1948, mas se mudou para a capital gaúcha na adolescência para concluir a educação básica em meados dos anos 1960. Passou a estudar no Instituto Porto Alegre (IPA), residindo no internato da instituição.

Pouco depois, se hospedou no Hotel Uruguai, no Centro Histórico. Posteriormente, foi para a pensão de D. Maria, na mesma região, que ficava perto da Cinemateca Capitólio.

Os primeiros meses na Capital foram espinhosos, como ele descreveu em carta de 10 de março de 1965 a seus pais, Zaél e Nair Abreu. No texto, reproduzido no livro Cartas: Caio Fernando Abreu (2002), organizado por Italo Moriconi, o futuro escritor se queixou: "Os guris daqui me tratam muito mal, vivo sozinho. À noite choro muito. Só penso em ir embora daqui; maldita a hora em que eu quis vir para cá!”.

O jovem Caio prosseguiu: "Há várias noites que quase não durmo e tenho pesadelos horríveis. Acho que até emagreci, ando sempre com olheiras e não como nada. Sinto uma falta imensa de todos daí (de Santiago), principalmente da senhora". E reforça posteriormente em letras garrafais: "NÃO AGUENTO MAIS!!!".

Vida nômade

Entretanto, Caio se estabilizaria. Em carta ao pai de 22 de agosto de 1965, garantiu que "tudo, aliás, parece correr melhor" e que estava "bastante esperançoso e confiante", embora houvesse também "momentos de depressão".

Encerrados os estudos, Caio entrou no curso de Letras da UFRGS — posteriormente, cursaria também Arte Dramática, mas não finalizaria nenhuma das formações.

Nesse período, publicou seu primeiro conto, intitulado O Príncipe Sapo, na revista Claudia, e participou de coletâneas com outros escritores. Ao mesmo tempo, trabalhou nos contos que comporiam Inventário do Irremediável, de 1970, seu livro de estreia.

No final da década de 1960, passou no processo de seleção para ingressar na equipe da revista Veja e começou a viver no nomadismo nas décadas seguintes — o que incluiu Rio de Janeiro, São Paulo, Europa e outros locais —, com idas e vindas a Porto Alegre. O maior tempo que permaneceu na cidade foi entre 1974 e 1978. Já no final da vida, em 1994, o escritor voltou à capital gaúcha, onde morou até seu falecimento.

Cidade "provinciana"

Caio tinha relação ambivalente não apenas com Porto Alegre, mas com outros lugares nos quais morou. Adriana Franciosi / Agencia RBS

Era uma relação ambígua. Como a jornalista Paula Dip relata na biografia Para Sempre Teu, Caio F. (2009), o escritor nunca morreu de amores por Porto Alegre.

— Chamava Porto Alegre de "carroça" por ser uma cidade muito provinciana — conta Paula.

No entanto, esse amor e ódio não se restringia à capital gaúcha. Luís Francisco Wasilewski, que trabalhou na pesquisa e digitalização de arquivos em Caio Fernando Abreu: Cartas, atesta que era a mesma relação que ele mantinha com São Paulo.

— Quando vai para a Europa, também desenvolve essa relação de amor e ódio — completa.

Amigo de Caio, o diretor de teatro Luciano Alabarse acrescenta:

— Caio não pode ser visto como uma pessoa de temperamento previsível. Ele precisava estar na estrada, era um andarilho.

Olhar crítico

O ator e astrólogo Marcos Breda, que também foi amigo de Caio, destaca que o escritor tinha uma ambiguidade afetiva não só com lugares, mas também com amigos e consigo mesmo. Era uma expressão da personalidade do autor.

— Ele tinha um olhar muito crítico a respeito dos lugares e das pessoas com as quais convivia. Ao mesmo tempo, também havia um olhar bastante afetivo. Coisas que o irritavam num dia, no outro ele olhava com compaixão — explica Breda.

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"Machista demais"

Um pouco sobre a relação de Caio com a capital gaúcha pode ser entendida na crônica A Cidade dos Entretons, publicada em Zero Hora em 18 de fevereiro de 1995. No texto, ele afirma que "Porto Alegre é um lugar de invernos russos e verões amazônicos", mas "a primavera compensa".

Caio brinca que não é que ele estivesse apaixonado pela cidade: "Somos apenas bons amigos". Na mesma crônica, critica: "Também é machista demais, e isso eu não suporto".

A cidade também lhe era hostil. Como relata Paula Dip na biografia, bastava Caio estar de volta a Porto Alegre para identificar velhos espinhos que o feriram na juventude e que continuavam lá.

Preconceito

Um caso citado por Paula no livro aconteceu logo após o escritor publicar a primeira crônica em que abordou sua vivência com HIV. Caio resolveu ir de bicicleta até a Praça da Alfândega comprar a edição de Zero Hora que trazia seu texto. Chegando lá, as pessoas apontavam para ele: "Olha aquele cara do jornal, é aquele que está com aids". Foi um tumulto a ponto de o autor tomar um táxi para retornar.

O fotógrafo Gilberto Perin, também amigo de Caio, relembra outro episódio, ocorrido nos últimos anos do escritor em Porto Alegre. Um dia, ele e Caio estavam caminhando pelo bairro Menino Deus quando depararam com dois meninos, um dos quais começou a gritar: "Aidético! Aidético!".

— Me senti péssimo, ele não reagiu. Foi como se não tivesse ouvido aquilo — recorda Perin.

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Vida no Menino Deus

Na crônica A Cidade dos Entretons, Caio gracejou que, na verdade, sequer morava em Porto Alegre: "Moro no Menino Deus, do qual Porto Alegre é apenas o que há em volta". Foi no bairro onde Caio viveu seus últimos anos de vida, na casa dos pais, na Rua Doutor Oscar Bittencourt. A irmã do escritor, Cláudia de Abreu Cabral, relembra:

— Ele gostava do clima em casa, de andar de bicicleta e descobrir coisas novas no bairro, ir ao Parque Marinha. Mas saindo do Menino Deus, já não gostava. Acho que não curtia as atitudes de algumas pessoas.

Paula conta no livro que Caio adorava deitar sobre a grama do Marinha e "descobrir imagens de anjos que se formavam nas nuvens, de se perder no magnífico pôr do sol à beira do Guaíba".

Foi nesse período que Caio passou a se dedicar ao jardim de casa. Aliás, entre gerânios e girassóis, resgatou seus textos guardados em pastas e gavetas para serem publicados. Também reeditava obras antigas. Ele cultivava tanto o jardim de casa quanto o literário.

— Rego o jardim e o meu passado — dizia.

O jeito Caio de amar Porto Alegre

Além do Menino Deus e seus arredores, há outros locais que Caio gostava de frequentar na cidade. Um exemplo constantemente citado é o Ocidente, que segue ativo no bairro Bom Fim. Bares como Lola e Alasca, já extintos, também costumam ser lembrados pelos amigos como points do escritor. Comparecia ao Theatro São Pedro e ao Teatro de Arena, ambos atualmente fechados para reforma. Gostava de frequentar os cinemas Bristol e Baltimore, já fechados. Tinha boas lembranças da Rua da Praia, onde costumava passear com sua ídola, Clarice Lispector, quando ela visitava a cidade.

Para Luciano Alabarse, Caio não suportava a "Porto Alegre oficial":

— Ele não gostava daquela coisa pseudo-chique. Era mais de enfiar o pé em lugares alternativos e bares gays. Caio nunca teve gosto médio. A Porto Alegre dele era alternativa.

Alabarse lembra que a capital gaúcha costumava aparecer nas histórias de Caio — muitas vezes, não a nomeava explicitamente, mas trazia referências ao clima, a locais e à rotina da cidade. Entre outros exemplos, há contos porto-alegrenses de Caio como Sargento Garcia, Aqueles Dois e Aconteceu na Praça XV.

— Em parte da obra dele aparecem as ruas, os bairros e as expressões. Esse era o jeito do Caio amar Porto Alegre naquilo que ele achava bacana — analisa Alabarse.