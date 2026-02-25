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Caio Fernando Abreu em 1995, à frente da casa onde viveu seus últimos anos, em Porto Alegre. Adriana Franciosi / Agencia RBS

Foi em Porto Alegre que Caio Fernando Abreu passou seus últimos momentos de vida. E um terço de seus 47 anos. É onde está enterrado, ao lado dos pais, tendo partido há exatos 30 anos, em 25 de fevereiro de 1996, em decorrência da aids.

Ao longo de sua trajetória, Caio se tornou um dos escritores mais aclamados do país e usou a capital gaúcha como fonte de criação literária. Portanto, é possível esperar que o escritor fosse reverenciado em Porto Alegre. Só que a cidade lida de forma tímida com sua memória.

O trabalho de Caio costuma ser abordado em saraus, mostras e espetáculos teatrais — como Caio do Céu, Um Passo Eu Caio e Caio em Construção — e em pesquisas acadêmicas, mas é menos presente nas instituições da cidade.

Exceções são a Casa de Cultura Mario Quintana, onde há a Sala Caio Fernando Abreu, utilizada para palestras, cursos, oficinas e rodas de conversa, e o Delfos — Espaço de Documentação e Memória Cultural da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), que preserva mais de 500 documentos do escritor. São recortes da imprensa, cartazes de apresentações e manuscritos e escritos originais de contos e livros. Parte do acervo está disponível digitalmente.

— Acho que a memória dele é pouco valorizada na cidade. Caio poderia ser mais reconhecido. Talvez utilizar a obra em eventos oficiais, o nome dele em algum espaço ligado à cultura — avalia a irmã do escritor, Cláudia de Abreu Cabral.

Casa demolida

Em relação à preservação da memória de Caio, uma polêmica envolveu a casa onde morou em seus últimos anos. O imóvel, no número 12 da Rua Oscar Bittencourt, no bairro Menino Deus, que havia sido vendido pela família do escritor em 2010, teve licença de demolição total expedida pela prefeitura em abril de 2022, junto com a do prédio vizinho, no número 10. A demolição ocorreu em julho daquele ano.

Inconformados, fãs deixaram velas e flores em frente à casa para homenagear o autor. A residência era uma personagem dos textos de Caio. Enquanto o imóvel estava sendo leiloado nos anos 2010, surgiu o movimento Salve a Casa do Caio, com o objetivo de mobilizar agentes públicos e pessoas interessadas para transformar o lugar em um centro cultural ou para que fosse tombado. Nada disso ocorreu.

Na ocasião da demolição, em 2022, a reportagem de Zero Hora questionou ao Secretaria Municipal de Cultura por que o imóvel não havia sido tombado pelo município. A pasta respondeu apenas que "a casa não entrou no inventário do bairro Menino Deus".

Por meio de nota também na ocasião, a Secretaria do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade informou que a licença de demolição "foi expedida de acordo com as regras de licenciamento urbanístico e ambiental da Capital", destacando que se tratava de uma área particular.

Terreno tomado por vegetação

Até o ano passado, o terreno pertencia à Incorporadora e Construtora Nazale, que pretendia construir um condomínio no local, mas acabou vendendo a área. A reportagem não conseguiu localizar o atual proprietário até a publicação desta matéria.

Hoje, o pátio do local está tomado pela vegetação e não há movimentação de obras. Embora deteriorado, o portão da casa, com estilo de sobrado colonial espanhol, segue preservado.

— Conheci a casa e achei um absurdo Porto Alegre ignorar a importância dele (Caio) e da residência onde viveu. Mas isso é o Brasil — lamenta a jornalista Paula Dip, amiga do escritor e autora da biografia Para Sempre Teu, Caio F. (2009).

O ator e astrólogo Marcos Breda, amigo de Caio, concorda:

— Aquela casa poderia ter sido transformada em um centro cultural que valorizasse não só a memória do Caio, mas também de escritores que dialogam com sua obra, como Clarice Lispector, João Gilberto Noll e Hilda Hilst.

Caio ficaria surpreso hoje se visse o alcance de sua obra e quantas pessoas tocou. Ele segue reverberando no mundo inteiro. MARCOS BREDA Ator e amigo de Caio Fernando Abreu

A Porto Alegre de Caio

Uma proposta de valorização da memória de Caio em Porto Alegre vem do mundo acadêmico: e se houvesse uma caminhada para percorrer pontos que marcaram sua história?

É a ideia do canoense Vinícius Fernandes, hoje radicado no Rio de Janeiro (RJ), em monografia defendida em 2023 no bacharelado em Letras — Tradução (Português e Inglês) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

Na pesquisa Onde Andara Caio F.? — Itinerário Literário em Porto Alegre, o hoje tradutor e revisor chegou a um roteiro de aproximadamente 4 quilômetros a serem percorridos a pé, incluindo 12 pontos de paragem, que cobrem quatro bairros e dão conta de importantes temas da biografia do escritor — como moradia, lazer, estudo e trabalho.

O roteiro começa pelo antigo Cine Baltimore, na Avenida Osvaldo Aranha, e inclui Bar Ocidente, antiga casa de Luísa Felpuda, antiga Faculdade de Filosofia da UFRGS, Praça Argentina, antigo Teatro Universitário, Hotel Uruguai, antiga residência na Rua Jerônimo Coelho, cena do conto Aqueles Dois (na Avenida Borges de Medeiros), Praça da Alfândega, Rua da Praia e jornal Correio do Povo.

Outra caminhada ocorreu em 2019

A proposta de Vinícius cita a Caio Fernando Abreu Free Walking Tour, realizada em 2019, que circulou pela região central. O evento organizado pelo Grupo de Apoio à Prevenção da Aids (Gapa RS) com apoio da ONG Minha Porto Alegre também tinha a finalidade de chamar a atenção para a realidade da doença no Estado.

Para Vinícius, que ainda não pôde colocar em prática o projeto, a memória de Caio nunca foi devidamente valorizada na cidade:

— A menos que tu sejas fã do Caio e vá atrás da biografia, não tem nada na cidade que vá te dizer que ele passou por ali. Acho isso um pouco triste, pois é um autor reconhecido nacionalmente, com um peso político importante também.

Escritor viveu Porto Alegre intensamente. Adriana Franciosi / Agencia RBS

Homenagens na terra natal

Se em Porto Alegre as reverências são discretas, o movimento é outro em Santiago, na região central do Estado, onde o escritor nasceu. Há um monumento dedicado ao escritor na Rua dos Poetas.

Ele também é nome de sala no Memorial da Poesia Contemporânea. Há o Auditório Caio Fernando Abreu na Câmara de Vereadores. O escritor batiza um troféu dado em homenagem a personalidades culturais locais. E há uma Escola de Ensino Técnico Caio Fernando Abreu.

Sua obra é frequentemente lembrada pela Casa do Poeta Brasileiro de Santiago, fundada em 2008, que tem como objetivo congregar, promover e valorizar os poetas, escritores e artistas por meio de congressos, concursos e outros eventos.

No momento, está em construção no município um condomínio chamado Jardim da Poesia, que terá uma Avenida Caio Fernando Abreu, conforme a prefeitura.

A genda de eventos em Porto Alegre

Exposição incluirá fotografias de Caio assinadas por Dulce Helfer. Dulce Helfer / Divulgação

Veja algumas das atrações já confirmadas que marcam os 30 anos de morte de Caio Fernando Abreu:

A Biblioteca Pública Municipal Josué Guimarães , que fica no Centro Municipal de Cultura (Avenida Erico Verissimo, 307), abre uma homenagem ao autor nesta quarta-feira (25). Até 6 de março, 13 obras estarão em destaque e à disposição para empréstimo, entre elas O Ovo Apunhalado, Morangos Mofados, Ovelhas Negras, Mel e Girassóis e Para Sempre Teu. Outras informações no perfil da biblioteca no Instagram

, que fica no Centro Municipal de Cultura (Avenida Erico Verissimo, 307), abre uma homenagem ao autor (25). Até 6 de março, 13 obras estarão em destaque e à disposição para empréstimo, entre elas O Ovo Apunhalado, Morangos Mofados, Ovelhas Negras, Mel e Girassóis e Para Sempre Teu. Outras informações no O Instituto Estadual do Livro (Rua André Puente, 318) promoverá uma exposição e uma palestra sobre o escritor. Prevista para ser realizada entre maio e julho , a mostra incluirá acervo da fotógrafa Dulce Helfer dedicado ao escritor

(Rua André Puente, 318) promoverá uma e uma sobre o escritor. Prevista para ser realizada , a mostra incluirá acervo da fotógrafa dedicado ao escritor Em junho, o Clube de Leitura da Biblioteca Pública do Estado (Rua Riachuelo, 1.190) lerá uma obra do Caio. Os participantes poderão escolher entre Morangos Mofados e O Ovo Apunhalado. Serão vários encontros. Outras informações no site da biblioteca