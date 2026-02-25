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30 anos sem Caio
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"Poderia ser mais reconhecido": como Porto Alegre trata a memória de Caio Fernando Abreu

Admiradores avaliam que, embora reverenciado em espetáculos e pesquisas, escritor morto há 30 anos deveria ter sua memória mais presente na Capital

William Mansque

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