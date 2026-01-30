"Nação Dopamina" é um convite para repensar sobre limites, pausas e moderação

O livro Nação Dopamina, da psiquiatra americana Anna Lembke, analisa como o cérebro regula o prazer e a dor a partir do mesmo sistema neurológico. A obra discute como esse equilíbrio se perde em meio a estímulos constantes e à busca por recompensas rápidas, como o uso frequente de telas.
Com base em estudos de neurociência, a autora mostra que o problema não está no prazer em si, mas na tentativa contínua de eliminar qualquer desconforto.
Quando o cérebro é exposto de maneira contínua a esses estímulos, esse processo de autorregulação pode provocar ansiedade, apatia e dificuldade de concentração.
De maneira dinâmica, o livro nos ajuda a compreender por que sensações de cansaço mental e insatisfação se tornaram comuns nesse cenário marcado pelo excesso de informação.
Sem demonizar o prazer, Nação Dopamina propõe uma reflexão acessível sobre limites, pausas e moderação.
A leitura convida a repensar hábitos cotidianos e sugere que o fato de aprender a tolerar o desconforto pode ser importante para redefinir o que entendemos como bem-estar.
"Nação Dopamina", de Anna Lembke
- Vestígio, 256 páginas, R$ 79,80 (livro físico) e R$ 55,90 (e-book)
- Tradução de Elisa Nazarian