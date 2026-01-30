"Nação Dopamina" é um convite para repensar sobre limites, pausas e moderação

Letícia Costa indica "Nação Dopamina", de Anna Lembke. Rafaela Knevitz / Grupo RBS

O livro Nação Dopamina, da psiquiatra americana Anna Lembke, analisa como o cérebro regula o prazer e a dor a partir do mesmo sistema neurológico. A obra discute como esse equilíbrio se perde em meio a estímulos constantes e à busca por recompensas rápidas, como o uso frequente de telas.

Com base em estudos de neurociência, a autora mostra que o problema não está no prazer em si, mas na tentativa contínua de eliminar qualquer desconforto.

Quando o cérebro é exposto de maneira contínua a esses estímulos, esse processo de autorregulação pode provocar ansiedade, apatia e dificuldade de concentração.

De maneira dinâmica, o livro nos ajuda a compreender por que sensações de cansaço mental e insatisfação se tornaram comuns nesse cenário marcado pelo excesso de informação.

Sem demonizar o prazer, Nação Dopamina propõe uma reflexão acessível sobre limites, pausas e moderação.

A leitura convida a repensar hábitos cotidianos e sugere que o fato de aprender a tolerar o desconforto pode ser importante para redefinir o que entendemos como bem-estar.

Capa do livro "Nação Dopamina", de Anna Lembke. Divulgacao / Reproducao

"Nação Dopamina", de Anna Lembke