Troca de livros, clubes de leitura e mais: descubra ações em Porto Alegre que incentivam o hábito de ler

Iniciativas de bibliotecas e outras instituições conectam amantes da literatura e promovem acesso à cultura

André Malinoski

