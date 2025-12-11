Livros

Sucesso mundial

Morre a escritora britânica Sophie Kinsella, autora de 'Becky Bloom', aos 55 anos

Autora vendeu mais de 45 milhões de exemplares mundialmente e foi diagnosticada com câncer cerebral em 2022

Estadão Conteúdo

Talita Facchini

