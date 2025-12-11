Morre a escritora britânica Sophie Kinsella, autora de 'Becky Bloom', aos 55 anos

A escritora vinha lutando contra um câncer no cérebro desde 2022. @sophiekinsellawriter / Instagram / Reprodução

A escritora britânica Madeleine Wickham, conhecida pelo pseudônimo Sophie Kinsella, morreu aos 55 anos. A notícia foi confirmada por sua família à BBC e depois nas redes sociais da autora.

"É com o coração partido que anunciamos o falecimento, esta manhã, da nossa querida Sophie (também conhecida como Maddy, também conhecida como Mamãe). Ela faleceu em paz, tendo passado seus últimos dias cercada por seus verdadeiros amores: família, música, carinho, Natal e alegria", diz parte da publicação.

Com mais de 30 livros publicados, Kinsella é autora do best-seller Os Delírios de Consumo de Becky Bloom, que vendeu mais de 45 milhões de exemplares no mundo todo e foi adaptado ao cinema com a atriz Isla Fisher no papel principal.

Em 2024 a autora anunciou que foi diagnosticada com um glioblastoma - um tipo agressivo de câncer no cérebro - dois anos antes. Desde então havia passado por cirurgia, radioterapia e quimioterapia.

Em 2015 ela veio ao Brasil como uma das atrações da Bienal do Livro Rio para divulgar as obras Becky Boom em Hollywood e À procura de Audrey.

O relato semificcional sobre o câncer

Seu último livro, Como é para você?, publicado em fevereiro deste ano, é um relato semificcional de seu diagnóstico de câncer, escrito após a cirurgia.

"Sou uma criatura reservada, então pode parecer estranho que eu tenha revelado para o mundo tantas coisas pessoais. Mas sempre processei minha vida através da escrita. Escondida atrás de personagens fictícias, transformei minha história em narrativas. É esse o meu jeito de fazer terapia, acho. Escrever é meu porto seguro, e criar este livro, embora difícil às vezes, foi muito prazeroso e terapêutico para mim. Como é para você? é ficção, mas é minha obra mais autobiográfica até agora. A história da Eve é a minha história", diz Kinsella na apresentação da obra.

De Madeleine Wickham a Sophie Kinsella

Kinsella nasceu em Londres em 1969 e estudou música no New College, em Oxford, antes de se dedicar à filosofia, política e economia. Seu primeiro livro, sem publicação no Brasil, foi escrito aos 24 anos, sob o nome de casada, Madeleine Wickham.

O sucesso mundial veio em 2000, com Os Delírios de Consumo de Becky Bloom, apresentando aos leitores Becky Bloomwood, uma compradora compulsiva e jornalista financeira que, ironicamente, é completamente desastrada quando se trata de suas próprias finanças.