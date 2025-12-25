Ler resumo

Setor livreiro é composto por mais de 54 mil empresas e estabelecimentos ativos no Brasil. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Estudo inédito divulgado neste mês pela Câmara Brasileira do Livro (CBL) aponta aumento de 13% no número de empresas do setor livreiro no país entre 2023 e 2025.

Realizado em parceria com a Avri (Analytics Valuation Reporting Insights), que consolida dados do setor, o levantamento registra crescimento sobretudo nos segmentos de edição e comércio varejista de livros.

— Temos uma avaliação muito positiva desse estudo — diz Luciano Monteiro, vice-presidente da CBL. — Vemos um setor mais resiliente, com mais capilaridade e expressiva geração de emprego direto.

Os dados mostram que o setor é composto majoritariamente por microempresas (83%), seguido por empresas médias e grandes (9%) e de pequeno porte (8%). Em relação à natureza jurídica, empresários individuais representam 59%; empresas privadas, 40%; e entidades sem fins lucrativos, 1%.

Empregos praticamente não aumentaram

Já a evolução do número de empregos no setor livreiro foi de apenas 1% entre 2022 e 2024, indicando estabilidade (segundo a CBL, ainda não estão disponíveis números de 2025 para esse dado). O destaque do indicador foi o segmento de impressão, que tem uma média de nove empregos gerados por empresa.

— O fato de esse número (de empregos) não ter subido está atrelado ao perfil majoritário de microempresas e empresários individuais, que tradicionalmente têm estruturas enxutas ou superenxutas — analisa Monteiro.

De acordo com o vice-presidente da CBL, a presença de microempresas significa geração de emprego e renda, além da circulação de ideias, mas também dificuldades para trazer novas tecnologias, fazer investimentos e conseguir crédito:

— Precisamos ter um ambiente regulatório estável e políticas de incentivo, que valorizem a abertura de livrarias, e pensar em modelos de distribuição e logística regionais mais eficientes.

Impacto social e econômico

O levantamento mostra que o setor editorial e livreiro do país tem 54 mil empresas e estabelecimentos ativos e gera 70 mil empregos diretos em todas as etapas da cadeia: comércio atacadista, comércio varejista, edição de livros, impressão e edição integrada (empresas que fazem tanto edição quanto impressão).

— Embora a evolução na geração de emprego tenha sido pequena, 70 mil empregos diretos em um setor como o nosso é um número muito expressivo — avalia Monteiro. — Os dados mostram que o setor livreiro é vivo, dinâmico e presente em todo o país. Gera um impacto tanto social quanto econômico relevante.

Recuperação no RS

Para o presidente da Câmara Rio-Grandense do Livro (CRL), Maximiliano Ledur, o resultado do estudo da entidade nacional é "superanimador":

— A tecnologia vem ajudando muito, tanto inserindo o jovem no mundo da literatura quanto na utilização dos meios para divulgar e criar o hábito da leitura desde jovem.

O levantamento não traz dados segmentados para o Rio Grande do Sul, mas, de acordo com Ledur, a expansão reflete o mercado gaúcho. Ele cita que o valor estimado da mídia espontânea (divulgação não paga) da Feira do Livro de Porto Alegre passou de R$ 16 milhões para R$ 55 milhões entre a edição de 2021 e a deste ano.

— Na Feira do Livro, vêm crescendo o número de exemplares vendidos e a participação do público. Em cada um dos últimos quatro anos, houve aumento em relação ao ano anterior.

Exemplo disso foi a 71ª edição, encerrada em novembro, que teve incremento de 16,9% nas vendas em relação a 2024. Foram 245.425 exemplares comercializados durante os 17 dias de evento.

Impactos da pandemia e da enchente

Ledur observa que o setor livreiro gaúcho sofreu dois impactos nos últimos anos:

— Sofremos com a pandemia e depois tivemos o agravante da enchente. Estamos em recuperação, o setor vem nessa resiliência. Mercado sem dinheiro não compra livro.

Para dimensionar a força do setor livreiro no Estado, Ledur lembra a pesquisa Cultura nas Capitais, divulgada em julho, que mostrou que Porto Alegre é a capital brasileira em que a população tem mais acesso a livros e feiras literárias.