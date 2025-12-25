Livros

Crescimento
Notícia

Estudo inédito aponta expansão no ramo de livros no Brasil: "Vemos um setor mais resiliente"

Número de empresas da área aumentou 13% em três anos, segundo levantamento divulgado pela Câmara Brasileira do Livro

André Malinoski

