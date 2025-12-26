Livros

Dica de leitura
Opinião

Em 10 mapas, livro mostra como as decisões políticas estão atreladas à geografia

Colunista Rodrigo Lopes indica "Prisioneiros da Geografia", de Tim Marshall, na seção O que Estou Lendo

Rodrigo Lopes

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS