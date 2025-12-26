Em 10 mapas, livro mostra como as decisões políticas estão atreladas à geografia

Rodrigo Lopes indica "Prisioneiros da Geografia", de Tim Marshall. Rafaela Knevitz / Agencia RBS

Há uma aparente contradição. "Geopolítica" é o termo mais falado na mídia quando alguém deseja se referir às relações entre os países. Virou clichê: tudo é geopolítica. Ao mesmo tempo, esse termo é empregado não apenas de forma imprecisa (a geopolítica é apenas um conceito dentro das Relações Internacionais, aquele que explica a política global a partir da geografia), como, até pouco tempo atrás, era compreendido, nos círculos acadêmicos, como ultrapassado.

Afinal, em um mundo interconectado pela internet, com uso de inteligência artificial, drones, em meio a guerras híbridas, ciberterrorismo e caças supersônicos, com tecnologias furtivas, aspectos geográficos teriam deixado de limitar decisões políticas e estratégicas.

A invasão da Ucrânia pela Rússia, em 2023, se encarregou de mostrar o quanto a geopolítica é atual. Ainda que no conflito no Leste Europeu todos os instrumentos acima sejam utilizados, essa guerra é, sobretudo, uma terrestre, com uso de infantaria, e na qual o principal objetivo é a conquista de território — o que resultará em outras preocupações "geopolíticas" para Europa e Ásia.

Pela atualidade do tema e didatismo, o livro Prisioneiros da Geografia, de Tim Marshall, é tão relevante — e gostoso de ler. Jornalista britânico com experiências no front da Bósnia, Kosovo, Afeganistão, Iraque e Síria, o autor se encarrega de explicar, com ajuda de 10 mapas, a política do mundo atual.

Estão lá os principais interesses de Rússia, China, Estados Unidos, Europa Ocidental, América Latina, Oriente Médio, Índia e Paquistão, e Coreia e Japão.

Ao final, um presente pra quem gosta do tema: insights sobre uma região pouco comentada na mídia, mas cada vez mais relevante no campo estratégico. Falo do Ártico. Com o derretimento das calotas polares, em razão do aquecimento global, o Polo Norte já é um dos principais pontos de disputa internacional por suas rotas e recursos naturais.

Vale muito a leitura do livro para quem deseja compreender o mundo atual — e o nosso futuro.

Capa do livro "Prisioneiros da Geografia", de Tim Marshall. Reprodução / Divulgação

"Prisioneiros da Geografia", de Tim Marshall