Elogiado romance conta a história de professor de filosofia que descobre o passado nazista do avô

"Meu avô foi um nazista e eu arrebentei a cabeça dele a marteladas." É assim que o escritor goiano André de Leones dá inicio ao romance Meu Passado Nazista, já apontado como um dos melhores lançamentos deste ano no Brasil.

O gatilho brutal sintetiza o espírito da obra. A história, ambientada entre as décadas de 1990 e 2010, com marcadores temporais que vão do confisco da poupança à eleição de 2018, segue Leandro, um professor de filosofia de uma pequena cidade do interior de Goiás que descobre que o avô é um ex-militar nazista escondido impunemente no Centro-Oeste.

De forma satírica e mordaz, o livro captura um tempo em que ideias extremistas de um passado não tão distante se manifestam aqui e ali — como o homem que cumprimenta crianças com a saudação ao Führer. Um alerta de que há, sempre, perigo na esquina.

A escrita de De Leones — que por trabalhos anteriores foi finalista dos prêmios Jabuti e São Paulo de Literatura e semifinalista do Oceanos — não é fácil, e é isso, até mais do que a pertinência do tema, que torna essa uma leitura imperdível.

O texto é corrosivo, irônico e caótico, com idas e vindas no tempo, divagações e uma tensão permanente entre o que é "verdade" e o que não é. Leandro matou mesmo o avô a marteladas? Só lendo para saber.

"Meu Passado Nazista", de André de Leones