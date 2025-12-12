Clássico de Carl Sagan imagina o primeiro contato da humanidade com vida extraterrestre

Repórter Murilo Rodrigues indica "Contato", de Carl Sagan. Rafaela Knevitz / Agencia RBS

O que aconteceria se a humanidade finalmente recebesse uma mensagem vinda de outra civilização? A pergunta, que move cientistas há décadas, ganha profundidade no romance Contato, escrito pelo astrônomo Carl Sagan em 1985. O livro, que inspirou o filme homônimo, é considerado uma das obras fundamentais da ficção científica moderna, e não é por acaso.

Toda semana, um jornalista do Grupo RBS irá compartilhar na seção O que Estou Lendo a sua paixão por livros por meio de dicas do que estão lendo no momento.

Embora Sagan seja conhecido pela defesa apaixonada da ciência, o que ele faz aqui é mais complexo do que apenas imaginar tecnologias avançadas. O autor explora como governos, religiões e a própria sociedade reagiriam diante de algo que desafia nossas crenças mais profundas. E mostra, com precisão quase desconfortável, como discussões sobre fé, política e poder seguem atravessando o debate científico até hoje.

A protagonista, Ellie Arroway, lidera uma equipe do projeto SETI quando um sinal extraterrestre é detectado. A partir daí, Sagan reconstrói, passo a passo, a corrida global para interpretar a mensagem, decidir o que fazer com ela e lidar com as disputas que surgem no caminho. Há tensões diplomáticas, manipulação política e uma batalha silenciosa entre diferentes visões de mundo, tudo embalado por um rigor científico.

Sagan articula dados reais, especulações plausíveis e dilemas humanos. Ele examina o impacto de uma descoberta desse porte tanto nas grandes instituições quanto no íntimo de suas personagens. O livro levanta perguntas difíceis: quem fala pela humanidade? O que é verdade quando cada grupo tenta moldar a narrativa? E como lidamos com algo maior do que aquilo que conseguimos compreender?

Quarenta anos depois da publicação, Contato segue atual. Em tempos de disputas por informação, de debates sobre evidências e de desconfiança generalizada da ciência, o romance funciona como reflexão e alerta. E também como convite para olhar para o céu, e para nós mesmos, com mais curiosidade e menos certeza.

Quer entender por que Carl Sagan ainda influencia tantos cientistas, escritores e leitores? Contato é um bom começo.

Capa do romance "Contato", de Carl Sagan. Reprodução / Divulgação

"Contato", de Carl Sagan