Livros

Do TikTok para a praça
Notícia

"Tudo o que viraliza é muito procurado pelo público": como influenciadores literários e redes sociais impactam a 71ª Feira do Livro de Porto Alegre

Movimento e volume de vendas do evento são impulsionados pelo fenômeno digital, especialmente entre seguidores da comunidade conhecida como BookTok

Camila Bengo

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS