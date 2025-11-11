Livros

Recordista
Notícia

"Sempre digo: ‘vou parar’, mas não consigo": quem é a livreira com mais participações na Feira do Livro de Porto Alegre

Desde os 14 anos, Jussara Nunes Martins trabalha no evento realizado na Praça da Alfândega, no Centro Histórico da Capital

André Malinoski

