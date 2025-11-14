Romance político coescrito por Hillary Clinton mergulha nos bastidores da Casa Branca

Vitor Netto indica "Estado de Terror", de Hillary Clinton e Louise Penny. Rafaela Knevitz / Agencia RBS

Já imaginou ser secretário ou secretária de Estado dos Estados Unidos e, de um dia para o outro, bombas explodirem em ônibus em Londres, Paris e Frankfurt?

Sua missão, então, é descobrir quem está por trás dessas ações e impedir um iminente ataque nuclear contra o território americano. Esse é o dilema de Ellen Adams, uma novata no cargo em uma nova gestão do governo, que precisa percorrer o mundo para desvendar qual organização terrorista é a autora dessa trama catastrófica, capaz de ameaçar a ordem mundial.

Esse é o pontapé inicial de Estado de Terror, obra coescrita por Hillary Clinton — ex-primeira-dama dos Estados Unidos, que também foi secretária de Estado e candidata à presidência em 2016 pelo Partido Democrata. No entanto, não se trata de um livro de memórias ou biográfico. Hillary escreveu a obra em parceria com Louise Penny, aclamada autora canadense de romances policiais. O resultado é uma ficção que mergulha nos bastidores da Casa Branca e no centro do poder presidencial.

A história pode ser considerada uma mistura de romance e thriller político. O livro conduz o leitor em uma narrativa rápida e contínua, que prende a atenção a cada capítulo.

Estado de Terror instiga o leitor a continuar a viagem, sempre finalizando cada trecho com a ânsia de descobrir o que vem a seguir — não apenas o desfecho da série de atentados, mas também o papel da própria protagonista dentro da trama terrorista.

Capa de "Estado de Terror", de Hillary Clinton e Louise Penny. Reprodução / Divulgação

"Estado de Terror", de Hillary Clinton e Louise Penny