Romance de Julia Dantas faz um passeio por Porto Alegre sob um ponto de vista inusitado

Rafaela Knevitz / Agencia RBS

Murilo, protagonista do romance Ela se Chama Rodolfo (DBA, 2022), de Julia Dantas, é um cara meio perdido na vida. Formado em Letras, quer ser escritor, mas paga as contas trabalhando como porteiro durante a madrugada em um prédio comercial.

Sem lugar para morar desde que a namorada o deixou para buscar a evolução espiritual em um retiro no Centro-Oeste, aluga o apartamento de uma mulher misteriosa que partiu em viagem sem data para voltar e só se comunica por e-mails longos e cheios de metáforas. Ao entrar no apartamento, ele encontra Rodolfo, a tartaruga que a dona do imóvel deixou para trás.

É nesse momento que Julia Dantas pega o leitor pela mão e o leva em um passeio por Porto Alegre, das Ilhas à zona rural, do Centro Histórico ao Partenon, em busca de um novo lar para Rodolfo sob o sol de um fevereiro escaldante daqueles que só os verões de "Forno Alegre" proporcionam. A cada novo destino, Murilo se aproxima um pouco mais da dona do apartamento e se afasta das certezas que tinha.

Sob um ponto de vista inusitado, o livro trata de como construímos nossos afetos, dos laços que unem famílias e amigos e de como nem sempre as coisas que parecem óbvias, como gênero e identidade, o são.

Julia é porto-alegrense e autora de outros dois romances: Ruína y Leveza, de 2015, e A Mulher de Dois Esqueletos, de 2024. Ela se Chama Rodolfo é seu segundo livro, ganhador dos prêmios AGES/2023 e Alcides Maya, da Academia Rio-Grandense de Letras.

