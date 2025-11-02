Primeiro domingo da Feira do Livro tem calor e grande presença de público

Sol e temperatura agradável favoreceram presença de grande público neste domingo (2). Danielly Oliveira / Grupo RBS

O tempo foi amigo dos leitores esse final de semana. O sol e a temperatura amena atraíram milhares de visitantes à Feira do Livro de Porto Alegre. Com sol e o feriado, milhares de pessoas circularam pela Praça da Alfândega.

Adolescentes, idosos, pais com filhos e até animais de estimação passeavam sem pressa entre os corredores da Feira.

— O movimento nesses primeiros dias foram muitos melhores do que os do ano passado — avalia o livreiro Guilherme Dullius.

Para ele, o clima está ideal para Feira do Livro: sem chuva, com sol e temperatura agradável.

— A parte ruim desse ano é que os dois feriados [Finados e Proclamação da República] caem no final de semana e isso tira dois dias bons de venda. Mas as expectativas são boas — afirma o livreiro.

Busca por lançamentos e saldos marcou o domingo. Danielly Oliveira / Grupo RBS

A psicóloga Sâmia Kretschmann aproveitou o clima bom de domingo para visitar o evento junto com a família.

— Já faz uns anos que eu venho na Feira e eu gosto bastante de vir para ver o que tem de novidade, mas também para comprar aqueles livros que aqui a gente pode encontrar num sebo e mais barato — diz.

Com um exemplar de Drácula, clássico literário de Bram Stoker, nas mãos, Sâmia conta que, normalmente, não busca livros específicos e gosta de ser surpreendida pelos títulos.

— Acho que a Feira do Livro é um excelente momento para dar uma desacelerada do cotidiano e olhar para outras coisas mais culturais — comenta a psicóloga.

A Feira do Livro segue até o dia 16 de novembro. A programação completa está disponível no site do evento.