Livros

Velho conhecido
Notícia

Por que “O Pequeno Príncipe” segue entre os mais vendidos na Feira do Livro de Porto Alegre? Especialistas explicam

Clássico escrito pelo francês Antoine de Saint-Exupéry também havia sido o mais vendido da primeira edição do evento, em 1955

André Malinoski

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS