Ruas e avenidas de Porto Alegre homenageiam escritores e escritoras; veja no mapa

Da esquerda para a direita: Dyonélio Machado, Machado de Assis, Erico Verissimo, Clarice Lispector e Paulino Azurenha. Montagem sobre fotos / Reprodução

Porto Alegre é uma cidade onde poetas românticos, parnasianos e simbolistas convivem com poetisas, escritores e escritoras realistas, naturalistas e modernistas.

É possível percorrer a cidade, da Zona Norte à Zona Sul, e se deparar numa esquina com Machado de Assis, Erico Verissimo, Clarice Lispector, Dyonélio Machado ou Cecilia Meireles.

A diversidade de escritores e escritoras presentes nas ruas da cidade compõe uma verdadeira história da Literatura Brasileira, passando pelos diferentes movimentos literários.

Do Romantismo ao Modernismo, a capital gaúcha reverencia figuras imortalizadas pelas obras publicadas e que, homenageados com nome de ruas e avenidas, transformam a metrópole em uma aula de literatura a céu aberto.

Zero Hora preparou um passeio virtual pela cidade, onde é possível identificar qual a escola literária a que determinado escritora/escritora pertence, saber detalhes da biografia e das obras escritas por cada um deles.

A escolha foi de autores e autoras ligados à tradição literária brasileira e com nome de rua ou avenida. Mario Quintana, poeta, e o escritor Moacyr Scliar, por exemplo, são legítimos representantes de uma lista de grandes nomes. Quintana não é rua, mas bairro, e a UPA da Zona Norte levou o nome de Scliar.

Navegue pelo mapa: