Livros

Pequenos leitores
Notícia

O que o público infantil está lendo? Veja o que mais tem sido procurado na 71ª Feira do Livro de Porto Alegre 

Crianças circulam em grupos escolares e acompanhadas pelos pais pela Praça da Alfândega, que as orientam na escolha de novas leituras

André Malinoski

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS