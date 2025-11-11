Morre José Roberto Penteado, ex-presidente da ESPM

Registro de sessão de autógrafos da obra Os Filhos de Lobato, publicada em 2011. José Roberto Whitaker Penteado / Linkedin / Reprodução

Morreu, no dia 28 de outubro, aos 84 anos, José Roberto Whitaker Penteado. Ele faleceu no Rio de Janeiro, em decorrência de complicações de uma pneumonia.

Graduado em Economia e Pedagogia, Penteado construiu uma sólida trajetória acadêmica, obtendo mestrado em Ciência Política e doutorado em Comunicação.

Penteado teceu, ao longo dos anos, uma história profunda com a Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM). Ingressou na instituição em 1968, como vice-presidente executivo. Em 2011, assumiu a presidência, cargo que ocupou até 2018. Também dirigiu a unidade do Rio de Janeiro e esteve à frente da implantação do curso de graduação em Jornalismo. Em 2022, recebeu o título de professor emérito.

Além de sua contribuição acadêmica e institucional, Penteado foi autor de diversos livros sobre marketing e publicidade. Entre suas obras, destacam-se Previsão de Vendas, Marketing no Brasil Não é Fácil, O Dia Imaginário e Os Filhos de Lobato, no qual discute o impacto dos personagens infantis de Monteiro Lobato na construção da infância brasileira. Ao longo da carreira, também foi colunista do jornal O Globo, atuou na Editora Abril e trabalhou em importantes agências de publicidade.

Desde 2018, Penteado se dedicava à JRWP Comunicação Descomplicada, empresa de consultoria fundada por ele, voltada a simplificar estratégias de comunicação corporativa e educacional.