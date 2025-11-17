Livros

Um outro olhar
Notícia

Mesclando literatura e artes visuais, exposição sobre Erico Verissimo celebra o legado do "pintor frustrado"

"Erico - Entre Linhas e Afetos" coloca em perspectiva obras realizadas pelo aclamado autor e, também, de pessoas próximas a ele

Carlos Redel

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS