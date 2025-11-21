Livro reconstitui a trajetória no Brasil de um dos maiores criminosos de guerra de todos os tempos

Repórter Humberto Trezzi indica "Baviera Tropical". Rafaela Knevitz / Agencia RBS

O Brasil virou refúgio derradeiro para um dos maiores criminosos de guerra de todos os tempos, o nazista Josef Mengele. A história desse médico, responsável por experimentos monstruosos e milhares de mortes no campo de extermínio de Auschwitz (Polônia), até que é bastante conhecida.

Mas faltava uma obra que mostrasse quando, como e por que esse defensor da superioridade racial alemã se escondeu em território brasileiro. Não falta mais.

Baviera Tropical, da jornalista Betina Anton, preenche essa lacuna. Editora de Internacional na TV Globo, ela leu dezenas de livros, pesquisou centenas de arquivos policiais e milhares de documentos para traçar a fuga de Mengele desde o final da Segunda Guerra Mundial. Mais do que isso: ela entrevistou pessoas que conviveram com ele no Brasil e vítimas dele, na Europa e em Israel.

Mengele morreu no Brasil sem jamais ser punido por seus crimes. Há, inclusive, a suspeita de que tenha morado no Rio Grande do Sul.

Quer saber mais? É só devorar Baviera Tropical. Que, não por acaso, ganhou o Prêmio Jabuti 2024.

Capa do livro "Baviera Tropical", da jornalista Betina Anton. Editora Todavia / Divulgação

"Baviera Tropical", de Betina Anton

Editora Todavia, 384 páginas, R$ 101,90 (livro físico) ou R$ 66,90 (e-book).



