Livros

Memórias
Notícia

Jornalista J.A. Moraes de Oliveira lança livro de crônicas sobre Porto Alegre e o Guaíba na 71ª Feira do Livro

Autor fará uma sessão de autógrafos de "Um Rio Portas Adentro – Crônicas das Águas" nesta quinta-feira, às 18h

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS