Jornalista J.A. Moraes de Oliveira lança livro de crônicas sobre Porto Alegre e o Guaíba na 71ª Feira do Livro

O jornalista J.A. Moraes de Oliveira lança, nesta quinta-feira (6), o livro Um Rio Portas Adentro – Crônicas das Águas na 71ª Feira do Livro de Porto Alegre. Ele fará uma sessão de autógrafos às 18h, na Praça de Autógrafos Maurício Sirotsky Sobrinho, com participação da ilustradora da obra Jaqueline Lemos.
Com prefácio de ex-senador e escritor José Fogaça e edição assinada por Flavia Moraes, cineasta e filha do autor, a obra revisita a Porto Alegre e sua relação com o Guaíba, por meio de crônicas que misturam memória pessoal, olhar jornalístico e prosa poética. O primeiro livro do autor, Entre Dois Verões, teve edição esgotada.
Ao longo da carreira, Oliveira entrevistou nomes como Marlene Dietrich, Louis Armstrong, Carlos Drummond de Andrade, Leonel Brizola e Ross Perot. Atuou em jornais como A Hora, Jornal do Comércio, Folha da Tarde e Correio do Povo, onde dividiu mesa com Mario Quintana. Hoje, vive na serra gaúcha.