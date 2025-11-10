Já visitou a Livraria do Senado? Saiba quais obras encontrar na banca da 71ª Feira do Livro de Porto Alegre

Exemplares são vendidos a preço de custo no espaço. André Malinoski / Agência RBS

Há um estande na 71ª Feira do Livro de Porto Alegre que talvez passe quase despercebido pelos visitantes. Trata-se da Livraria do Senado, situada em ponto quase central da Praça da Alfândega. O espaço, nas cores azul e branca, de cerca de 72 metros quadrados, difere-se, em termos de estrutura, das barracas tradicionais.

A proposta não se limita a oferecer apenas exemplares da Constituição Federal ou de temas relacionados a leis variadas. Nas prateleiras, podem ser encontradas reedições de obras clássicas e importantes, inclusive sobre fatos ou personagens históricos do Rio Grande do Sul.

A Livraria do Senado participa da 71ª edição do evento com mais de 9 mil livros à disposição do público, entre os quais despontam clássicos da literatura, como O Príncipe, de Nicolau Maquiavel, ou os dois volumes de História da Literatura Ocidental, de Otto Maria Carpeaux. Também há publicações relacionadas ao Estado: Garibaldi e a Guerra dos Farrapos, de Lindolfo Collor, e Uma Viagem ao Rio Grande do Sul, de Vittorio Buccelli, são alguns exemplos.

Na Livraria do Senado, a oferta de literatura varia desde legislação e glossários até livros históricos e romances convencionais não relacionados a assuntos documentais. Como os itens são vendidos a preço de custo, não há descontos adicionais. Além disso, algumas obras são doadas para instituições públicas. O chefe do estande, Raul Grilo, compartilha o que o público mais adquire:

— Este ano saiu muito sobre a Lei nº 14.133/2021, que é a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos no Brasil. Não sabemos por que, mas já vendeu e acabou tudo. E sempre vendemos muito a Constituição.

Segundo Grilo, livros relacionados ao golpe de 1964 no Brasil e ao período da ditadura militar (1964–1985) também têm grande saída. Explode um Novo Brasil – Diário da Campanha das Diretas, de Ricardo Kotscho, integra essa coleção, assim como 1964 – Visto e Comentado pela Casa Branca, do jornalista Marcos Sá Corrêa. Há ainda outras opções vinculadas ao tema.

Para o público infantojuvenil, está disponível a coleção Em Miúdos, que adapta para os jovens temas como a Constituição Federal, o Código de Defesa do Consumidor, a Lei Maria da Penha e o Estatuto da Criança e do Adolescente. Por sinal, o livro que traduz o Estatuto da Pessoa com Deficiência para os quadrinhos, por exemplo, foi lançado no evento e já havia se esgotado.

— As obras do Conselho Editorial sempre têm uma procura muito grande e os lançamentos. A gente tem o histórico das Feiras anteriores e temos noção do que as pessoas procuram. Trazemos alguns livros que não são muito procurados pelas pessoas, pelo menos para elas conhecerem alguns títulos que foram disponibilizados no site — explica.