Feira do Livro registra intenso movimento em sábado ensolarado e de alta temperatura

A manhã do primeiro sábado (1º) da 71ª Feira do Livro de Porto Alegre foi de intensa movimentação de visitantes na Praça da Alfândega. O tempo ensolarado e a temperatura elevada — fazia 25°C às 11h45min — contribuíram para levar centenas de pessoas ao evento. No setor infantil e juvenil, era possível ver muitas crianças acompanhadas pelos pais.

Era o caso do servidor público Thiago Gomes, 40 anos, que ajudava o filho Vicente, seis, a escolher um livro. A esposa e bombeira Laiza Koch, 35 anos, fazia o mesmo com a outra filha do casal, Cecília, quatro.

— O meu filho maior, o Vicente, está agora no primeiro ano e em fase de alfabetização. E descobriu um gosto pela leitura, está consumindo bastante livros e pegando sozinho na biblioteca da escola. Então, vir na feira está sendo bem divertido para ele — explica o pai.

O livreiro Luiz Antônio Cechinato, 60 anos, atende na Livraria Pró-Cultura do espaço infantil. O vendedor compartilha as suas impressões sobre o que os pais mais procuram para os pequenos.

— Estão procurando livros com bons capistas, com série e coleções. E também livros interativos para as crianças menores. É o que mais tem saído neste momento — conta Cechinato, que mostrou-se surpreso com o grande público da manhã.

Muitas pessoas passeavam pelos corredores com o mate nas mãos. Outros aproveitavam os bancos sob os jacarandás para simplesmente acompanhar o vaivém na Praça da Alfândega. A pracinha das crianças estava cheia de gente. Não havia sequer balanços livres.

No espaço de lembranças da Feira do Livro, a comerciante Lissandra Mendes, 42 anos, atendia quem chegava em busca de algum souvenir da edição atual do evento. As camisetas custam R$ 55, enquanto as canecas saem por R$ 45. Ela conta o que mais tem saída.

— Muitas camisetas baby look, guarda-chuva, marca-texto, lápis, canetas e canecas também — enumera.

Leia Mais Feira do Livro inicia 71ª edição com novidades e atrações culturais

O livreiro João Xavier, 45 anos, da Editora Zouk, tem banca no corredor central, em ponto mais próximo ao Farol Santander. Ele comenta a movimentação de visitantes e o que o público mais pede na barraca:

— Ontem (sexta-feira, 31), começou mais fraco, mas depois, de noite, esquentou o movimento. E hoje (sábado), na largada, já estava bastante cheio. O pessoal procura muito os lançamentos, livro novo do Dan Brown, e as crianças procurando Diário de um Banana (série de livros infantis ilustrados do autor e cartunista Jeff Kinney), essas coisas.

A jornalista Mariana de Freitas, 46 anos, olhava os livros expostos na banca da Associação Riograndense de Imprensa (ARI). Ela adquiriu um exemplar de As Duas Guerras de Vlado Herzog — Da Perseguição Nazista na Europa à Morte sob Tortura no Brasil, do escritor Audálio Dantas.

— Eu normalmente sou surpreendida. Venho sem muita expectativa e acabo batendo o olho e levando alguma coisa que me interessa — divide a jornalista.

O presidente da Câmara Rio-Grandense do Livro, Maximiliano Ledur, circulava pelos corredores e acompanhava a movimentação dos visitantes. Ele não escondia a satisfação pelos primeiros impactos do grande público na praça.

— O depoimento que estou recebendo dos livreiros é que aumentou o número de vendas de exemplares com todos que eu falei. Está sendo melhor do que no primeiro dia do ano anterior. No ano passado, nós não tínhamos trensurb e ônibus do Interior (em razão dos impactos da enchente de maio). Normalmente, no feriado, principalmente no de Finados, vem muita gente do Interior para a Capital. A expectativa é de um final de semana lotado — observou.

Leia Mais Biografia que traz dimensão humana de fundador do Grupo RBS será lançada sábado na Feira do Livro de Porto Alegre

Lançamento da biografia de Maurício Sirotsky Sobrinho

A biografia Maurício Sirotsky Sobrinho — O Som de uma Vida, do jornalista Tulio Milman, será lançada neste sábado, às 19h. O autor e os filhos de Sirotsky autografarão a obra na Praça de Autógrafos Maurício Sirotsky Sobrinho, que neste ano recebe o nome do fundador do Grupo RBS.

Mais cedo, às 17h30min, haverá um bate-papo com os filhos de Maurício Sirotsky Sobrinho e o autor no Clube do Comércio (Rua dos Andradas, 1.085, 2º andar).