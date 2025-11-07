Feira do Livro de Porto Alegre altera horários em razão de alerta de ciclone

Feira do Livro começou no dia 31 de outubro. Jeff Botega / Agencia RBS

As atividades da Feira do Livro de Porto Alegre serão encerradas mais cedo nesta sexta-feira (7). O motivo é o alerta meteorológico para temporais no Estado.

Conforme a Câmara Rio-Grandense do Livro, as bancas irão funcionar até as 17h, e não até as 20h como ocorre normalmente. A medida foi tomada como precaução.

Até o momento, a programação de sábado (8) está mantida e ocorrerá normalmente, das 10h às 20h. Ainda segundo a organização, qualquer atualização será divulgada pelos canais oficiais da Feira do Livro.



