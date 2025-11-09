Com Papai Noel e tempo firme, Feira do Livro de Porto Alegre registra um dos dias mais movimentados desta edição

Conforme a organização da Feira, este domingo foi um dos dias de maior movimento desta 71ª edição. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Foi um presente. O tempo resolveu agraciar visitantes e livreiros da 71ª Feira do Livro de Porto Alegre neste domingo (9). O resultado: milhares de pessoas circularam pela Praça da Alfândega — inclusive, o Papai Noel. Conforme a organização do evento, foi um dos dias de maior movimento desta edição.

A Praça da Alfândega tinha sol e temperatura amena, por volta dos 23°C. Embora o calor pudesse se intensificar para quem saísse da sombra, o casaco também era conveniente para o público, dependendo do horário.

Talvez fosse uma reparação, já que a programação da última sexta-feira (7) precisou ser reduzida, encerrando às 17h em vez das 20h, por conta do ciclone extratropical que atingiu o Rio Grande do Sul. No sábado (8), tudo voltou ao normal, embora o tempo instável tenha prevalecido até o começo da tarde.

Entre as bancas, o público circulava em um compasso preguiçoso de quem não tem pressa em ir embora: de jovens a idosos, famílias com crianças e até alguns cachorros agasalhados. Muitas pessoas portando sacolas com seus livros comprados.

Em alguns corredores, a movimentação era mais truncada por conta da quantidade de visitantes. Em algumas bancas, havia aglomeração, como foi o caso da livraria Universo Cultural, de Alvorada. A reportagem presenciou mais de 20 pessoas ao redor do estande, talvez intrigadas pelo cartaz com os dizeres “Promoção — qualquer livro da mesa R$ 20”.

Um dos três atendentes da banca, Cássio Rosa dos Santos, destacou que o movimento está em torno de 10% acima do esperado. Segundo ele, a livraria tem vendido média de 200 a 300 obras por dia na Feira.

— Trabalhamos com clássicos universais e livros de filosofia, mas o que a gente mais vende é filosofia. Creio que nessa área tem saído bastante Platão — relata.

Santos acrescenta que o ciclone atrapalhou o movimento de sexta e que o sábado pela manhã foi mais devagar, porém houve uma melhora à tarde. É a mesma percepção do livreiro Gerson Niffa, da Livraria Panorama — fundada em Capão da Canoa, mas hoje sem local fixo. Na parte traseira da banca, há um grafite homenageando o escritor Erico Verissimo.

— Havia uma expectativa para o sábado, mas o tempo fez o pessoal se retrair. Estourou hoje o movimento que deveria ter ocorrido ontem. Aos finais de semana, Porto Alegre já está acostumada a vir para a Feira — comenta Gerson.

O movimento era bom também para a banca da Biblioteca do Exército (BIBLIEx), com sede no Rio de Janeiro (RJ), que contava com um mascote de soldado chamado Recrutinha. Quem estava atendendo no estande era o militar da ativa Rodrigo de Oliveira Rocha, também conhecido como subtenente Rocha, que serve na BIBLIEx. Até o meio da tarde, aquele era o segundo melhor dia em vendas da banca.

Contudo, Rocha ressalta que o foco da BIBLIEx não são as vendas, e sim a divulgação dos valores militares.

— Na última semana, nós faremos uma promoção maior com os livros. E se por acaso a gente não vender muito, vamos doá-los os livros para o Museu Militar do Comando Militar do Sul, para que o público de Porto Alegre possa ter acesso — garante.

Papai Noel vai à Feira

Até o Papai Noel circulando pela Feira do Livro. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Quem circulou pela Feira na tarde deste domingo, possivelmente teve a atenção chamada por um certo senhor barbudo com roupa inteiramente vermelha. Com toda calma de um bom velhinho, ele visitava cada banca atentamente. Recebia pedidos de selfies ou registros às escondidas.

Era o Papai Noel. Mas não era aquele vindo da Lapônia: tratava-se de Daniel Dias, 65 anos, de Porto Alegre. Aliás, ele nasceu justamente no Natal, em 25 de dezembro.

Dias atua como Papai Noel desde o ano passado. Antes, era mestre de obra. A ideia de viver o personagem surgiu de um convite que recebeu em Gramado. Sua ida à Feira foi motivada para conhecer o jornalista Daniel Scola, de quem é fã — neste domingo, Scola era um dos convidados de um bate-papo e autografou o livro Antes da Tempestade.

— Está muito lindo isto aqui. Se eu tivesse condições financeiras, levaria um livro de cada tipo. Sou apaixonado por leitura, de preferência, com temas evangélicos — explica o Papai Noel.

Além de ver o Scola e dar uma espiada na Feira, Dias conta que estava colhendo ideias de capas para o livro que pretende escrever. Sua autobiografia.

— A partir de janeiro, começo o rascunho do meu livro: a história da minha vida, que teve início no dia 25 de dezembro. Por uma provisão divina, me aposentei e virei Papai Noel. Já preciso estudar uma capa — anseia.

Última semana

Até o próximo domingo (16), a 71ª Feira do Livro de Porto Alegre ocupará a Praça da Alfândega, com 79 bancas — sendo 66 na área geral, 10 na área infantil e juvenil e três na área internacional —, que estão abertas, diariamente, das 10h às 20h. Há programação gratuita para todas as faixas etárias. A programação completa está disponível no site do evento.



