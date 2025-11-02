Biografia de Paulo Sant’Ana reúne leitores e amigos em sessão de autógrafos na Feira do Livro de Porto Alegre

Lembranças e nostalgia tomaram a Praça da Alfândega, no Centro Histórico, na tarde deste domingo (2), durante a sessão de autógrafos da biografia Paulo Sant’Ana — O Gênio Indomável (AGE, 286 páginas, R$ 95). Com filas formadas antes das 16h, dezenas de admiradores, colegas e amigos compareceram à Praça de Autógrafos Maurício Sirotsky Sobrinho para celebrar o legado do cronista.

— O Sant'Ana era uma figura icônica, que teve um papel marcante nas comunicações do Rio Grande do Sul. Ele tinha amplitude de assuntos e uma maneira única de abordá-los: com ênfase, paixão e humor. Ele deixou a sua marca e é importante que ela seja registrada e passadas para as novas gerações — comentou o amigo Juarez Fonseca, que mediou um bate-papo sobre o livro ocorrido antes da sessão de autógrafos, na Sala Vitrine, do Clube do Comércio.

O jornalista e autor Márcio Pinheiro, assim como o idealizador do projeto Fernando Ernesto Corrêa, buscaram, no livro, retratar as múltiplas facetas daquele que foi um dos maiores comunicadores do Rio Grande do Sul.

— Eu me dei conta que o Sant'Ana, que já tinha escrito 16 mil colunas e que era lido, ouvido e assistido pelo Rio Grande do Sul todo, não tinha um documento que perpetuasse a sua vida. O melhor documento que pode haver é um bom livro, então decidimos fazer uma biografia dele — explicou Corrêa sobre o projeto que levou mais de um ano para ser concluído.

— Ele era uma figura fora de série. E nós queríamos retratar isso para que essa geração mais nova conhecesse e soubesse quem ele foi — acrescentou Pinheiro.

Memórias

Entre os presentes no evento estavam jornalistas, como Carlos Wagner e Juarez Fonseca, que atuaram ao lado de Sant'Ana no Grupo RBS, e leitores que acompanharam por décadas o trabalho do comunicador nas páginas de Zero Hora, nos microfones da Rádio Gaúcha e nas telas da RBS TV.

Gil Kurtz lembra de Sant'Ana como parte de seu cotidiano. Júlia Ozorio / Agência RBS

O publicitário Gil Kurtz, 63 anos, foi um dos leitores assíduos do cronista que decidiu ir à Feira do Livro prestigiar o evento. Ele conta que Sant'Ana fez parte do seu cotidiano por cerca de três décadas, através dos comentários bem-humorados e, por vezes, polêmicos feitos na imprensa.

— Eu vim na Feira do Livro exclusivamente para pegar o autógrafo dos autores e o próprio livro sobre o Paulo Sant'Ana. Eu sou gremista e fã do trabalho dele. Sempre acompanhei o talento do Paulo Sant'Ana, todo o bom humor, toda pitada diária de informação e entretenimento que ele dava via rádio, televisão ou jornal. Nenhum talento é eterno, mas ele marcou a minha geração e foi uma referência no comentário esportivo — afirmou o morador de Porto Alegre, que segurava nas mãos um exemplar do livro.

Sant'Ana partiu em 19 de julho de 2017, deixando mais de 16 mil textos em sua coluna de Zero Hora. Durante mais de 40 anos, integrou o Grupo RBS, onde, entre outras atuações, se notabilizou como integrante do Sala de Redação e comentarista do Jornal do Almoço.

O livro

Ao longo das 286 páginas da biografia, Pinheiro optou por não seguir necessariamente uma ordem cronológica — embora repasse as vivências de Sant'Ana desde a infância. Cada capítulo aborda uma faceta do comunicador, como as relações familiares, as amizades, as passagens profissionais, os conflitos, as compulsões (jogatina, cigarros e doces), a saúde, as angústias e suas paixões — o que inclui música, Carnaval e o Grêmio.

As próprias colunas em Zero Hora ajudaram a abastecer a biografia. Além da pesquisa, mais de 30 entrevistas foram realizadas com colegas, amigos, parentes e médicos de Sant'Ana.

Além da abertura escrita por Fernando Ernesto Corrêa, há um prefácio "assinado" por Sant'Ana, criado com auxílio da ferramenta de inteligência artificial DeepSeek a partir de seu estilo. Conforme Pinheiro destaca na biografia, assim o comunicador pôde "ressurgir e ter acesso a algo que sempre desejou: saber como ele seria lembrado depois de sua morte".