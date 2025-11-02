Livros

"O Gênio Indomável"
Biografia de Paulo Sant’Ana reúne leitores e amigos em sessão de autógrafos na Feira do Livro de Porto Alegre

Autor, o jornalista Márcio Pinheiro, e o idealizador do projeto, Fernando Ernesto Corrêa, receberam o público na sessão, que foi marcada por lembranças e nostalgia

Júlia Ozorio

