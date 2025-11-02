Biografia de Maurício Sirotsky Sobrinho é lançada na Feira do Livro de Porto Alegre

Habituado a lotar plateias como apresentador do programa de auditório que levava seu nome, o comunicador e empresário Maurício Sirotsky Sobrinho voltou a mobilizar uma multidão, agora de forma póstuma, na noite deste sábado (1º) na Feira do Livro de Porto Alegre.
O lançamento da biografia do fundador do Grupo RBS, assinada por Tulio Milman, levou à formação de uma grande fila durante a sessão de autógrafos que reuniu à mesa o autor do livro Maurício Sirotsky Sobrinho - O Som de uma Vida e filhos do empreendedor, falecido em 1986. O interesse na figura humana e na trajetória de Maurício também superlotou a sala do Clube do Comércio onde, um pouco mais cedo, um bate-papo esmiuçou os detalhes da obra.
Participaram da conversa, às 17h30min, Milman e três dos quatro filhos de Maurício: Sônia, Nelson e Pedro Sirotsky — Suzana, a primogênita, não pôde comparecer. Na plateia, estavam o irmão e presidente emérito da RBS, Jayme Sirotsky, velhos amigos, como o ex-governador Jair Soares, e o presidente do Tribunal de Justiça, Alberto Delgado Neto.
— Estamos concluindo uma missão, como filhos, de contar a história do nosso pai. Mas temos ainda uma jornada para manter o seu legado em todas as suas dimensões — afirmou o publisher e presidente do Conselho de Gestão da RBS, Nelson Sirotsky.
Integrante do Conselho de Gestão, Pedro Sirotsky destacou o sentimento de gratidão.
— Esse sentimento carregado de gratidão e a sensação de missão cumprida nos deixam felizes e aliviados. Aliviados porque essa história jamais irá morrer — explicou Pedro.
Sônia revelou que se surpreendeu e emocionou com o livro:
— Eu sempre disse com muito orgulho que era filha do Maurício. Quero que leiam o livro para entender o motivo desse orgulho.
O trio relembrou passagens marcantes da obra, como a vigilância do regime militar sobre o empresário e o convite que recebeu para concorrer a governador — a morte repentina, porém, abreviou o possível projeto político.
Milman ressaltou o ambiente favorável que encontrou para produzir a biografia:
— Agradeço à família pelo respeito que teve com o meu trabalho. Tive total liberdade.
Ao final da conversa, a família concedeu à Câmara Riograndense do Livro, na figura do seu presidente, Maximiliano Ledur, a medalha Maurício Sirotsky Sobrinho. A honraria é entregue a pessoas ou entidades que impulsionam o desenvolvimento do Estado em diferentes áreas.
Mesmo antes das 19h, horário previsto para a sessão de autógrafos na praça batizada temporariamente como Maurício Sirotsky Sobrinho, a fila de leitores já serpenteava entre os jacarandás por cerca de 50 metros. Incluía de autoridades, como o prefeito Sebastião Melo, a leitores dos mais variados tipos interessados em descobrir os detalhes do homem que revolucionou o jeito de se fazer jornalismo e entretenimento no Rio Grande do Sul, além de estudantes e profissionais de comunicação, familiares e amigos dos envolvidos no projeto.
— Meus avós eram vizinhos do Maurício no Bom Fim. Ele era uma pessoa muito carinhosa — contou Júlio César Rosa Athayde, 76 anos, com um exemplar da biografia sob o braço.
O livro de 376 páginas (Editora AGE, à venda por R$ 95) pode ser encontrado nas bancas da tradicional Feira do Livro da Capital, nas livrarias em geral e no site da AGE. Os direitos autorais foram doados à Associação Riograndense de Imprensa (ARI) e à Casa do Artista Riograndense.