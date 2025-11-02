Biografia de Maurício Sirotsky Sobrinho é lançada na Feira do Livro de Porto Alegre

Habituado a lotar plateias como apresentador do programa de auditório que levava seu nome, o comunicador e empresário Maurício Sirotsky Sobrinho voltou a mobilizar uma multidão, agora de forma póstuma, na noite deste sábado (1º) na Feira do Livro de Porto Alegre .

O lançamento da biografia do fundador do Grupo RBS , assinada por Tulio Milman, levou à formação de uma grande fila durante a sessão de autógrafos que reuniu à mesa o autor do livro Maurício Sirotsky Sobrinho - O Som de uma Vida e filhos do empreendedor, falecido em 1986. O interesse na figura humana e na trajetória de Maurício também superlotou a sala do Clube do Comércio onde, um pouco mais cedo, um bate-papo esmiuçou os detalhes da obra.

Leia Mais 100 anos de Maurício Sirotsky Sobrinho: relembre a trajetória e o legado do fundador da RBS

Participaram da conversa, às 17h30min, Milman e três dos quatro filhos de Maurício: Sônia, Nelson e Pedro Sirotsky — Suzana, a primogênita, não pôde comparecer. Na plateia, estavam o irmão e presidente emérito da RBS, Jayme Sirotsky, velhos amigos, como o ex-governador Jair Soares, e o presidente do Tribunal de Justiça, Alberto Delgado Neto.

— Estamos concluindo uma missão, como filhos, de contar a história do nosso pai. Mas temos ainda uma jornada para manter o seu legado em todas as suas dimensões — afirmou o publisher e presidente do Conselho de Gestão da RBS, Nelson Sirotsky.

Integrante do Conselho de Gestão, Pedro Sirotsky destacou o sentimento de gratidão.

— Esse sentimento carregado de gratidão e a sensação de missão cumprida nos deixam felizes e aliviados. Aliviados porque essa história jamais irá morrer — explicou Pedro.

Sônia revelou que se surpreendeu e emocionou com o livro:

— Eu sempre disse com muito orgulho que era filha do Maurício. Quero que leiam o livro para entender o motivo desse orgulho.

O trio relembrou passagens marcantes da obra, como a vigilância do regime militar sobre o empresário e o convite que recebeu para concorrer a governador — a morte repentina, porém, abreviou o possível projeto político.

Milman ressaltou o ambiente favorável que encontrou para produzir a biografia:

— Agradeço à família pelo respeito que teve com o meu trabalho. Tive total liberdade.

Ao final da conversa, a família concedeu à Câmara Riograndense do Livro, na figura do seu presidente, Maximiliano Ledur, a medalha Maurício Sirotsky Sobrinho. A honraria é entregue a pessoas ou entidades que impulsionam o desenvolvimento do Estado em diferentes áreas.

Leia Mais Biografia que traz dimensão humana de fundador do Grupo RBS será lançada na Feira do Livro de Porto Alegre

Mesmo antes das 19h, horário previsto para a sessão de autógrafos na praça batizada temporariamente como Maurício Sirotsky Sobrinho, a fila de leitores já serpenteava entre os jacarandás por cerca de 50 metros. Incluía de autoridades, como o prefeito Sebastião Melo, a leitores dos mais variados tipos interessados em descobrir os detalhes do homem que revolucionou o jeito de se fazer jornalismo e entretenimento no Rio Grande do Sul, além de estudantes e profissionais de comunicação, familiares e amigos dos envolvidos no projeto.

— Meus avós eram vizinhos do Maurício no Bom Fim. Ele era uma pessoa muito carinhosa — contou Júlio César Rosa Athayde, 76 anos, com um exemplar da biografia sob o braço.