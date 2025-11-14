Livros

É saldão mesmo? 
Notícia

"Aqui se encontra de tudo": quais obras e preços podem ser encontrados nos balaios da 71ª Feira do Livro de Porto Alegre

Livreiros pretendem ampliar os descontos até este domingo, quando se encerra o evento literário na Praça da Alfândega

André Malinoski

