Livreira Neiva Piccinini exibe obras clássicas dos balaios. Jeff Botega / Agencia RBS

Os saldos podem representar uma opção vantajosa para quem ainda não comprou nenhuma obra literária na 71ª Feira do Livro de Porto Alegre. Em alguns balaios, é possível garimpar exemplares por apenas R$ 5 – o mesmo valor de uma passagem de ônibus municipal.

Em outros, encontram-se clássicos em capa dura por R$ 15. E o melhor – os livreiros planejam ampliar os descontos até o fim da atual edição. Espraiado sob os acolhedores jacarandás da Praça da Alfândega, o evento a céu aberto se encerra neste domingo (16).

No calçadão da Rua dos Andradas, a Livraria Província disponibiliza livros em capa dura, alguns da coleção Abril, por cifras tentadoras. Novelas Exemplares, de Miguel de Cervantes, está à venda por R$ 15, Tom Jones, de Henry Fielding, sai por R$ 18. Títulos do escritor baiano Jorge Amado, que não pertencem a essa coleção, podem ser levados pelo leitor por R$ 20 o exemplar.

A livreira Neiva Piccinini, 69 anos, trabalha na Livraria Província. A expositora salienta que, nos primeiros dias da Feira do Livro, era comum encontrar variadas barbadas nos saldos, inclusive clássicos de escritores gaúchos – corram para pegar Solo de Clarineta, de Erico Verissimo, que ainda está à venda.

— Aqui se encontra de tudo. Nós tínhamos todos os clássicos da Globo em capa dura e com letras douradas. A coleção completa do Erico Verissimo estava até por R$ 20 — compartilha Neiva, que pretende fazer uma grande liquidação de livros até este domingo.

Na quinta-feira (13), a analista de segurança cibernética Maria Cristina Kern, de 29 anos, conferiu os títulos disponíveis no balaio da Livraria Província. Era horário de almoço, e a visitante conseguia escolher com calma e sem aglomeração. Nas mãos, exibia Os Subterrâneos do Vaticano (escrito por André Gide), da Abril. Segundo ela relata, o marido tem vários títulos dessa coleção.

— Eu junto o preço com a procura de bancas mais tradicionais, até de sebos, principalmente atrás de livros clássicos de capa dura. Geralmente de edições mais antigas que consegue-se por preço bom. Já descobri vários tesouros perdidos na caixa de saldos da Feira do Livro — assegura a leitora.

Nas caixas da banca do Sebo Café Riachuelo, situado no corredor central, o chamariz para atrair os leitores diz o seguinte: “1 por R$ 30; 2 por R$ 50; 3 por R$ 60”. Na extremidade oposta da barraca, outro saldo oferece livros variados por apenas R$ 5.

A reportagem de Zero Hora visualizou, por exemplo, A Queda, de Diogo Mainardi, por esse valor. Conforme a livreira Lívia Bottin Marques, 28, o público tem procurado autores clássicos como Kafka e Dostoiévski.

— Neste lado dos saldos, a gente encontra bastante coisa de autores internacionais e clássicos, títulos investigativos e sagas, como The Walking Dead (série de história em quadrinhos de Robert Kirkman), e clássicos como O Fantasma da Ópera (do autor Gaston Leroux) — sinaliza, acrescentando:

— Do outro lado, temos literatura gaúcha, de autoajuda e de psicologia aplicada por até R$ 5.

No dia a dia da Feira, Lívia percebe a saída de obras esotéricas e títulos de sagas como Marcada e Traída – volumes da série de fantasia jovem House of Night, escrita por PC Cast e Kristin Cast –; e Crepúsculo, da autora romancista Stephenie Meyer.

— Todos esses livros de sagas atraem muito a galera adolescente e saem bastante — atesta.

O saldo do Sebo Café Riachuelo disponibiliza opções como o já mencionado O Fantasma da Ópera por R$ 30; ou O Livro do Desassossego, de Fernando Pessoa, pela mesma quantia. Os dois em bom estado de conservação. O visitante Paulo Sérgio Reis, 54, escolhia alguns exemplares no local. Segundo revela, prefere ler os clássicos.

— Este livro aqui, As Viagens de Gulliver (escrito por Jonathan Swift), por R$ 5. Isso aqui é um clássico da literatura. É um diamante perdido. O Último dos Moicanos, a obra imortal do James Fenimore Cooper — cita, em tom de reverência.

Livro "A Queda", de Diogo Mainardi, custa R$ 5 no balaio. Jeff Botega / Agencia RBS

Apaixonado por literatura, Paulo Sérgio Reis costuma comprar edições diferentes de livros que já possui. Era o caso de Os Três Mosqueteiros, de Alexandre Dumas, que tirou da sacola para mostrar.

— Este é sagrado, compro em todas as Feiras do Livro. É a minha paixão. Este aqui é de 1971. Tenho outras 10 edições diferentes em casa, todas compradas aqui — orgulha-se.

Outra obra que adquiriu foram os volumes 1 e 2 de Outlander – romance histórico de fantasia da escritora norte-americana Diana Gabaldon. Ainda faltam oito volumes para o leitor completar a série.

— Este é um dos líderes de venda, tenho certeza. A velha e a nova geração se apaixonaram pela série. Volto até o domingo com certeza, porque vai baixar para R$ 3 (os saldos) e assim eu enriqueço a minha biblioteca — pensa.

Livreira Ana Ramires exibe obras com preços acessíveis. Jeff Botega / Agencia RBS

Na Traça Livraria e Sebo também se encontram grandes títulos por preços convidativos – Viagens de Gulliver, edição da Globo, O Mulato (escrito por Aluísio Azevedo) e O Nome da Rosa, de Umberto Eco, podem ser levados, cada um, por R$ 10; A Mesa Voadora - Crônicas de Viagem e Comida, de Luis Fernando Verissimo, sai por R$ 15. Fica difícil não querer levar todos.

A livreira Ana Ramires, 30, trabalha na banca da Traça. A expositora menciona que a barraca oferece saldos que vão de R$ 10 a R$ 15. Mas o gênero é bastante diversificado, indo da autoajuda até os clássicos. Ela promete ampliar os descontos neste último fim de semana de evento. E também revela o que mais sai:

— Os clássicos e os livros obrigatórios para leitura nas escolas, como Machado de Assis. Tem saído coisas clássicas que achávamos que não iriam mais sair.