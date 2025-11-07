Academia Brasileira de Letras terá mulher negra ocupando assento pela primeira vez em 128 anos

Na sexta-feira (7), a Academia Brasileira de Letras (ABL) vive um marco inédito: pela primeira vez, uma mulher negra toma posse como imortal. A instituição, fundada há 128 anos e referência sobre língua e literatura no país, recebe a escritora Ana Maria Gonçalves.
Eleita em 10 de julho, Ana Maria sucede o gramático e filólogo Evanildo Bechara, que morreu em maio deste ano. Autora de Um defeito de cor, ela passa a ser apenas a 13ª mulher a integrar a ABL e a primeira mulher negra a ocupar uma cadeira na casa.
Na obra de maior sucesso, a escritora conta a história de Kehinde, uma mulher africana que sobrevive à travessia do Atlântico e à violência da escravidão no Brasil, resgatando memória, identidade e ancestralidade.
A obra venceu o Prêmio Casa de las Américas, em 2007, um dos mais importantes da América Latina. Em 2024, o livro também foi tema do samba-enredo da escola de samba Portela.
Literatura negra
A mineira Ana Maria Gonçalves se tornou um dos símbolos da literatura negra feminina. A sua entrada em um posto que, por muito tempo, era destinado apenas a homens brancos, rompe com um histórico e abre caminho para reconhecimento de outras escritoras.
A escritora e poetisa gaúcha Lilian Rocha, outra autora que representa esse movimento, afirma que essa nomeação marca um novo momento para a visibilidade da literatura negra no país:
— É de fundamental importância a Ana Maria Gonçalves assumir esse posto, no momento em que a literatura negra e brasileira tem que ser valorizada pela sua história e pela sua qualidade.
Com 951 páginas, a obra Um defeito de cor conta a história da protagonista Kehinde, inspirada na vida de Luísa Mahin, mãe do poeta e advogado Luiz Gama, figura-chave do abolicionismo brasileiro.
— O livro traz uma história que sempre foi apagada e negligenciada na historiografia do Brasil, sobre como foi esse sequestro realizado de africanos até o Brasil e como eles foram tratados no início. O título já diz tudo, Um defeito de cor, o quanto a nossa cor, durante muito tempo no Brasil e até os dias de hoje, ainda é colocada num segundo plano — ressalta Lilian.
Em Porto Alegre
Na 71ª Feira do Livro de Porto Alegre, Lilian Rocha lança seu sétimo livro autoral. Intitulado Úmida, a obra bilingue — em português e espanhol — traz poesias relacionadas com a questão da umidade climática, da umidade das relações e da umidade árida.
Há 13 anos, a poetisa possui um papel importante na literatura negra gaúcha e no ativismo dos movimentos afro gaúchos. Para ela, a conquista de Ana Maria Gonçalves ultrapassa o caráter individual, pois abre caminho para o reconhecimento de outras escritoras negras:
— Essa nomeação é muito significativa especialmente por ser uma mulher e uma mulher negra, que na base da sociedade ainda é a mais estereotipada e a mais violentada nas mais variadas formas. Essa valorização é importante para que outras mulheres negras que também escrevem, percebam que é possível através de uma luta conjunta.
A escritora entende que essa presença na ABL também irá provocar um movimento importante em novos leitores, especialmente entre jovens negros.
— O impacto será grande. Como já dizia Chimamanda, 'não basta uma história única'. Isso vai incentivar a própria população negra a buscar as histórias que nunca lhes foram contadas — ressalta a poetisa
Essa transformação, segundo Lilian, ajuda também a pressionar para que a história afro-brasileira e africana seja de fato incorporada em todas as etapas da educação, do ensino fundamental à universidade, conforme a lei 10.639.
