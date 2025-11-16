Livros

Praça da Alfândega
Notícia

“A gente chega a sentir até uma dor quando acaba”: último dia da Feira do Livro tem calor e visitantes em busca de saldos

Percepção entre os livreiros é de uma edição com mais público e aumento nas vendas

André Malinoski

