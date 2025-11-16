Livros

Balanço da Feira do Livro
71ª edição da Feira do Livro de Porto Alegre termina com aumento de 16,9% nas vendas

Foram vendidos 245.425 livros em 17 dias de evento. "O pequeno príncipe", de Antoine de Saint-Exupéry, desbancou "1984", de George Orwell, e se tornou o exemplar mais vendido da edição

Zero Hora

