71ª edição da Feira do Livro de Porto Alegre termina com aumento de 16,9% nas vendas

Ao todo, 245.425 livros foram vendidos durante os 17 dias de Feira do Livro em Porto Alegre. Renan Mattos / Agencia RBS

A 71ª edição da Feira do Livro terminou neste domingo (16) com um aumento de 16,9% nas vendas em relação a 2024. No total, 245.425 livros foram vendidos durante os 17 dias de evento.

— Falamos de um resultado muito positivo para um setor que segue em reconstrução e fortalecimento. A edição do ano passado já havia sido importante, por ocorrer logo após a enchente e ajudar a reerguer o mercado. Este ano, reforçamos ainda mais esse movimento — analisou Maximiliano Ledur, presidente da Câmara Rio-Grandense do Livro.

O último dia foi de muito calor, antes da tempestade que caiu na cidade no fim da tarde, mas não afastou os visitantes da Praça da Alfândega, que aproveitaram para vasculhar os saldos e garantir os últimos exemplares.

Livros e autores mais vendidos

O Pequeno Príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry, foi o livro mais vendido desta edição da feira, seguido por O segredo final, de Dan Brown, e 1984, de George Orwell, — que estava na primeira posição nas últimas semanas.

Veja ranking completo dos 10 livros mais vendidos na Feira

O pequeno príncipe (Antoine de Saint-Exupéry) O segredo final (Dan Brown) 1984 (George Orwell) Deixe ir (Fabrício Carpinejar) A metamorfose (Franz Kafka) Drácula (Bram Stoker) A revolução dos bichos (George Orwell) O diário de Anne Frank (Anne Frank) O diário de um Banana: Festa Insana (Jeff Kinney) Orgulho e Preconceito (Jane Austen)

Já em relação aos autores, o preferido desta edição foi Fiodor Dostoiévski, depois George Orwell e Franz Kafka.

Veja ranking completo dos autores mais vendidos na Feira

Fiodor Dostoiévski George Orwell Franz Kafka Agatha Cristie Jane Austen Martha Medeiros Dan Brown Antoine De Saint- Exupéry Carpinejar Bram Stoker

Público e atividades paralelas

O evento contou com mais 700 sessões de autógrafos, 237 atividades para adultos e 432 atividades voltadas ao público infantil e juvenil. Cerca de 2 mil autores passaram pelos espaços. O evento também reuniu 384 participantes, entre eles:

331 autores gaúchos

39 convidados nacionais

14 autores internacionais

Recorde de visitações escolares

Esta edição da Feira registrou um recorde ao receber 23.310 alunos durante os 17 dias de programação. Foram realizadas 50 sessões de autógrafos escolares, que reuniram 8.994 alunos. Além disso, mais de 7 mil estudantes da rede municipal puderam adquirir livros com o auxílio financeiro oferecido pela Prefeitura, por meio do programa Alfabetiza+POA.

Até 2026

E já tem data para a próxima edição: a 72ª Feira do Livro de Porto Alegre ocorrerá de 30 de outubro a 15 de novembro de 2026.











